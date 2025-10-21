Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LA GRANDE DEL ECUADOR
VIDEO: JOVEN FALLECE AL IMITAR PELEA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO revela final del joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

VIDEO revela final del joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

Una reunión social en Barranquilla terminó mal luego de que Camilo Andrés Garzón Díaz, se desplomara tras recibir un golpe durante una simulación de boxeo.

VIDEO revela final del Joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri
VIDEO revela final del Joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri
Foto: Redes sociales de @CVnoticiastv y @stream_fighters
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de oct, 2025