VIDEO revela final del joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

Falleció Camilo Andrés Garzón Díaz, un joven de 23 años y estudiante de décimo semestre de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, quien perdió la vida después de participar en una pelea de boxeo simulada en una residencia del barrio Alto Prado, al norte de la ciudad.

El suceso ocurrió en la madrugada del domingo 19 de octubre en la calle 79 con carrera 70. Testigos indicaron a las autoridades que la reunión en la terraza de la vivienda podría haber estado relacionada con la reciente tendencia de enfrentamientos transmitidos por redes sociales.

Algunos asistentes, incluso, mencionaron que la dinámica del combate de juego estaba inspirada en la publicitada pelea entre las creadoras de contenido Yina Calderón y Andrea Valdiri, en el marco del evento Stream Fighters 4.



Video de pelea en Barranquilla imitando pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

Horas después de que se confirmara el deceso de Garzón Díaz, un video que muestra el momento exacto de la confrontación empezó a circular ampliamente.



En las imágenes, se observa a Camilo Andrés y a una joven de 18 años, identificada como Melani Salomé Sánchez, usando guantes de boxeo e intercambiando puñetazos, mientras son rodeados y animados por varias personas presentes en el lugar. Las fuentes judiciales también señalaron que, antes de iniciar la actividad, los jóvenes habrían consumido bebidas alcohólicas.

En un punto del clip, la joven propina un golpe directo al rostro o la cabeza de Camilo Andrés. Tras recibir el impacto, el joven se muestra visiblemente aturdido. Aunque uno de los asistentes interviene para frenar la lucha, pocos segundos después, Camilo Andrés se desploma en el suelo, inconsciente.

Los asistentes intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de inmediato a la Clínica de la Costa. No obstante, los médicos no pudieron reanimarlo, confirmando su fallecimiento minutos después de su ingreso.

La joven de 18 años que propinó el golpe fue capturada en el lugar de los hechos y presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Aunque posteriormente recuperó su libertad, permanece vinculada a una investigación por el delito de homicidio culposo. Las autoridades judiciales señalaron que, si bien no hubo una intención directa de quitarle la vida, la acción imprudente resultó en el desenlace fatal.

El cuerpo de Garzón Díaz fue remitido al Instituto de Medicina Legal para la realización de la necropsia. Esto es crucial, ya que determinará con exactitud la causa del fallecimiento. Entre las hipótesis que manejan las autoridades figura la posibilidad de una muerte súbita, aunque no se ha descartado que el golpe recibido haya sido un factor determinante. De hecho, un diagnóstico médico de los especialistas mencionó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico producto del impacto.

Mientras las autoridades judiciales continúan recopilando material probatorio y testimonios, analizando detenidamente el video del suceso para esclarecer las responsabilidades, instituciones educativas lamentaron la pérdida. Camilo Andrés Garzón Díaz era exalumno del Instituto La Salle de Barranquilla, que junto a la Universidad Sergio Arboleda, expresaron sus condolencias por la tragedia.

