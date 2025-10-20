Estudiante pierde la vida tras simular pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón; hay capturada

Lo que empezó como una imitación divertida entre amigos terminó en tragedia. En el barrio Alto Prado, al norte de Barranquilla, un joven de 23 años perdió la vida mientras recreaba una pelea inspirada en el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, que se había vuelto viral en redes sociales.

El fallecido fue identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, quien estaba a pocas semanas de graduarse. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho ocurrió en la calle 79 con carrera 70, cuando Camilo y una joven de 18 años, Melani Salomé Sánchez, decidieron simular una pelea de boxeo como una broma mientras se encontraban con amigos.

Testigos aseguraron que la recreación inició entre risas y aplausos, pero la situación dio un giro cuando Melani lanzó un golpe directo al rostro de Camilo. El impacto fue tan fuerte que el joven cayó inconsciente. De inmediato, los presentes intentaron auxiliarlo, pero al notar que no reaccionaba, llamaron a los servicios de emergencia.



Camilo fue trasladado a la Clínica de la Costa, donde los médicos intentaron reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, las lesiones fueron tan graves que perdió la vida a causa de un trauma craneoencefálico. Las autoridades confirmaron que tanto la víctima como sus amigos habían ingerido bebidas alcohólicas momentos antes del incidente, lo que podría haber influido en la falta de control durante la "simulación".

Yina Calderón y Andrea Valdiri en el pesaje Foto: Instagram de Stream Fighters 4

La joven que también recreaba la pelea fue capturada

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la detención de Melani Salomé Sánchez, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio culposo, ya que no existió una intención directa, pero sí una acción imprudente con un resultado fatal.

Publicidad

El hecho generó conmoción entre los compañeros y profesores de Camilo, quienes lo describieron como un joven alegre, comprometido y con un futuro prometedor en el ámbito jurídico. En redes sociales, amigos y familiares expresaron su tristeza con mensajes de despedida y fotografías de momentos compartidos con él.

Puedes leer: "Hasta la mamá se metió": así fue provocación de mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón

Publicidad

“No puedo creer que te hayas ido así, Camilo. Faltaba tan poco para verte graduado”, escribió uno de sus amigos en X (antes Twitter).

La Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer con exactitud cómo se dieron los hechos y determinar si hubo algún tipo de negligencia adicional por parte de los presentes. El testimonio de Melani será clave para definir su responsabilidad en este lamentable episodio.