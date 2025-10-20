Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
YINA CALDERÓN: "ME VA A NOQUEAR"
SOLUCIÓN PARA ENTIDADES BANCARIAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Estudiante pierde la vida tras simular pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón; hay capturada

Estudiante pierde la vida tras simular pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón; hay capturada

El estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, quien estaba a punto de graduarse, recreaba la pelea junto a sus amigos.