Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LAURA G Y SU ESTADO CIVIL
FELIPE RINCÓN, FOTOS INÉDITAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Hasta la mamá se metió": así fue provocación de mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón

"Hasta la mamá se metió": así fue provocación de mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón

Ni Andrea Valdiri ni Yina Calderón se robaron el protagonismo; fue la madre de la barranquillera quien, con un solo gesto, desató la polémica en el Stream Fighters 4.