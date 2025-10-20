"Hasta la mamá se metió": así fue provocación de mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón

En lo que prometía ser uno de los combates más comentados del evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, la atmósfera dentro del cuadrilátero se puso incomodo incluso antes de que se cumpliera el primer minuto.

La creadora Yina Calderón abandonó el ring apenas tras unos 20 segundos de combate ante Andrea Valdiri, generando sorpresa, críticas y el fin anticipado del enfrentamiento.

Pero el foco mediático no sólo se centró en la abrupta finalización. En medio del caos, y tras la rendición de Calderón, salió a la luz un vídeo del que pocos hablan: la madre de Andrea Valdiri, quien formaba parte del equipo de su hija, lanzó una provocación directa hacia Yina.

Ahora bien, captada por las cámaras, la señora envió gestos ofensivos hacia la competidora y cerró la escena con un simbólico signo de la cruz, como anunciando el final de su contrincante.



Las imágenes muestran que, mientras la producción y los presentadores intentaban gestionar la situación dentro del ring, incluyendo solicitudes de que Calderón regresara al combate, los ánimos del equipo de Valdiri se encendieron, la madre de la barranquillera provocaba y desafiaba a la competidora de su hija.

Calderón, tras abandonar el combate, fue vista en una historia de Instagram de su hermana Leonela cocinando papas a la francesa, haciendo un comentario sarcástico sobre el “desgaste muscular” que implicó su breve participación en la pelea.

Por su parte, Valdiri celebró con su equipo y posó ante cámaras con una sonrisa y el apoyo del público que había asistido, sin olvidar que el momento de la madre pasó de ser un acto de apoyo, a un símbolo de provocación que alimentó la polémica alrededor del evento.

En definitiva, lo que debía ser una exhibición deportiva y de entretenimiento se convirtió en un episodio de tensión, burlas y declaraciones no verbales que alimentan la viralidad del momento.

La implicación de un familiar directo de una competidora, en este caso, la madre de Valdiri añade una capa extra al conflicto donde se resalta que no es sólo el combate lo que llama la atención, sino que también lo son las dinámicas de provocación y rivalidad que se despliegan fuera del ring.

Asimismo, queda por ver si en próximas ediciones del formato, la producción impondrá normas más estrictas para evitar que familiares o miembros del equipo incurran en gestos ofensivos. Por otro lado, cómo responderá Yina Calderón ante lo que muchos califican como un “golpe psicológico” más que deportivo.

