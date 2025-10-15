Abuelo de Yina Calderón hace fuerte presagio sobre pelea de su nieta contra Andrea Valdiri

Uno de los enfrentamientos más esperados del Stream Fighters 4, es el combate entre Yina Calderón contra Andrea Valdiri este próximo 18 de octubre. Esto debido a toda la expectativa que se encuentra alrededor de esta pelea. Sin embargo, en las últimas horas, el verdadero estado físico de la influencer.

El abuelo de Yina Calderón expresó sus dudas sobre el resultado del combate, debido al estado físico de su nieta debido a la falta de preparación que está teniendo. Dicho comentario se conoció por una historia publicada por Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido.

Durante una historia de Instagram, la hermana de la “Sayayina” le preguntó a su abuelo sobre quién creía que ganaría la batalla, a lo que comentó: “Hija, me la puso duro. Por la sencilla razón de que Yinita no está entrenada”, afirmó entre risas. Comentario que se viralizó.

¿Cómo respondió Yina Calderón a las palabras de su abuelo?

Una vez se conocieron estas palabras de su familiar, Yina Calderón decidió referirse a esta situación y reconoció que no es boxeadora profesional, pero resaltó que se encuentra confiada en su fortaleza y su actitud para esta pelea. Al punto que decidió hacerle una propuesta a Andrea Valdiri, donde le propuso hacer el combate sin cascos de protección.

“Reconozco que ella es una gran rival, pero yo soy calle y tengo esto en la sangre”, expresó la creadora de contenido durante una transmisión en vivo. De igual forma, también se conoció la exigencia de Yina Calderón a Valdiri de realizarse exámenes antidoping para evitar que haya trampa en el combate.

Mientras que Valdiri en los últimos días le mando una fuerte advertencia a la creadora de contenido, donde se refirió a los constantes mensajes contra ella y mencionó que si después del combate de este sábado no cesa los ataques a su persona, podría tomar acciones judiciales contra ella.

Situaciones como esta provocaron que este combate entre Yina Calderón contra Andrea Valdiri sea uno de los más esperados por los fanáticos, por los cuales están a la expectativa para conocer el resultado de esta pelea. Pero también por saber las palabras que tendrán ellas dos después de esta confrontación.

