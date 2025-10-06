Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: la pelea de Stream Fighters 4; fecha y hora

Andrea Valdiri y Yina Calderón volverán a verse frente a frente, pero esta vez no será en redes sociales ni en un programa de televisión. Ambas influenciadoras se medirán en un combate de boxeo dentro del evento Stream Fighters 4, que organiza el streamer colombiano Westcol. La cita será el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y promete ser uno de los espectáculos digitales más comentados del año.

El enfrentamiento ha despertado una gran expectativa, no solo por la rivalidad pública entre ambas, sino por el morbo que genera verlas intercambiando golpes en un ring profesional. La pelea se transmitirá por streaming, aunque aún no se ha confirmado la hora exacta del combate principal.

Andrea Valdiri ha tomado el reto muy en serio. La empresaria y creadora de contenido se entrena actualmente con Jacobo Crissmatt, un reconocido entrenador que ha trabajado con boxeadores de alto nivel. Según Crissmatt, Valdiri ha mostrado una fortaleza física notable y una buena técnica de combate.



“Tiene una zurda peligrosa y una mentalidad fuerte”, comentó el entrenador en una entrevista. En redes, la barranquillera ha publicado fragmentos de sus rutinas, mostrando que su preparación no es improvisada y que planea sorprender a su oponente.

Su equipo ha dejado ver sesiones de entrenamiento intensas, con énfasis en resistencia, coordinación y velocidad. Valdiri incluso ha mencionado que está combinando su entrenamiento físico con asesoría en estrategia y defensa, lo que sugiere que buscará más que solo espectáculo.

Publicidad

Por su parte, Yina Calderón ha dejado claro que también está lista para el combate. Aunque ha tenido varios roces con la organización y ha amenazado con renunciar al evento, la huilense ha mantenido su discurso firme: “Soy calle, tengo esto en la sangre”, dijo en una rueda de prensa.

Durante el cara a cara previo, Andrea Valdiri le propuso pelear sin máscara, a lo que Calderón respondió con una indirecta: “Como no me da tiempo para recuperarme antes de otro reality, prefiero cuidar mi rostro”.

Publicidad

Stream Fighters 4: Andrea Valdiri vs. Yina Calderón /Foto: Stream Fighters 4:

Stream Fighters 4: Andrea Valdiri vs. Yina Calderón

El evento Stream Fighters 4 reunirá a varias figuras reconocidas de redes sociales e internet. Además del duelo entre Valdiri y Calderón, habrá otros combates llamativos:



JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristorata (Perú)

Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México)

Shelao (Chile) vs. Belosmaki (Colombia)

Milica (Argentina) vs. May (Colombia)

TheNino (República Dominicana) vs. ByKyng (Chile)

Cada pelea tendrá su propio nivel de expectativa, pero sin duda la de Valdiri y Calderón se perfila como el plato fuerte de la noche.

¿Cuándo y a qué hora pelean Andrea Valdiri vs. Yina Calderón?

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 Lugar: Coliseo MedPlus, Bogotá

Coliseo MedPlus, Bogotá Transmisión: Plataforma de streaming canal de Kick

Plataforma de streaming canal de Kick Organiza: Westcol y equipo de Stream Fighters

Westcol y equipo de Stream Fighters Hora: No se ha confirmado pero sería la pelea principal de la jornada

A pesar de que Yina Calderón ha insinuado en varias ocasiones su salida del evento por supuestos desacuerdos con la organización, hasta el momento Westcol mantiene el combate en la cartelera oficial.