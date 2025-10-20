Laura G desmenuza la actuación de Yina Calderón en el Stream Fighters 4

La reconocida influencer y empresaria Laura G, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde tocó varios aspectos de su vida. Pero, también aprovechó para referirse a la polémica que hubo entre el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, donde el pleito terminó a los 20 segundos.

Mucha gente estaba a la expectativa por el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Sin embargo, este finalizó a los 20 segundos del primer asalto cuando la barranquillera conectó algunos golpes a la creadora de contenido y pararon una la pelea, situación que no agradó a los espectadores del evento y al organizador del evento, Westcol.

Laura G recalcó en la entrevista que “yo a Yina la quiero mucho”, en especial por el trato que está ha tenido con ella. Pese a que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por lo que sucedió en el pleito. Sumado a esto, explicó que la conoció antes del último reality que compartieron juntas.



Por otro lado, agregó que tiene una gran admiración a Andrea Valdiri, al punto que la cataloga como “una mujer espectacular”. Sin embargo, sí explicó que por la personalidad de Yina Calderón, ella supuso que esta tenía algo preparado para este show, pero si confesó que la sorprendió lo que terminó haciendo.



¿Qué explicó Laura G sobre la pelea de Yina Calderón?

Durante la entrevista, Laura G comentó que había una amplia superioridad entre Valdiri y Yina, “físicamente ellas no están en el mismo nivel”. Además explicó que la barranquillera lleva entrenando toda su vida y que las diferencias de estatura podrían afectar el rumbo de la pelea, al punto que hubo 20 centímetros de diferencia.

Pese a que admite que le tiene cariño a Yina, Laura G afirma que estuvo mal hecho lo que hizo, en especial por toda la preparación que hizo Valdiri para el enfrentamiento. Sin embargo, sí resaltó que pese a todo su cercanía logró el objetivo que se pudo haber trazado para este evento.

“Valdiri quedó llorando y no la tocó. El tema de Westcol, porqué creo que ellos tenían su raye”, afirmando que esto se puede a una supuesta venganza contra el organizador del evento. Mencionando que Yina logró dejar a todos con la expectativa por este encuentro y fue la que terminó ganando más en el combate.

