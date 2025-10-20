Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LAURA G Y SU ESTADO CIVIL
FELIPE RINCÓN, FOTOS INÉDITAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Laura G desmenuza la actuación de Yina Calderón en el Stream Fighters 4

Laura G desmenuza la actuación de Yina Calderón en el Stream Fighters 4

La empresaria Laura G pasó por los micrófonos de El Klub de la Kalle y explicó la actuación de Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Laura G desmenuza la actuación de Yina Calderón en el Stream Fighters 4
Laura G desmenuza la actuación de Yina Calderón en el Stream Fighters 4
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2025