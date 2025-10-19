La promesa de Westcol a Valdiri tras el combate contra Yina, ¿le ofreció más dinero?

El evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá, tuvo una gran acogida por parte del público. Aunque la pelea estelar entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, no fue la esperada por el abandono que hizo la creadora de contenido a 20 segundos de la pelea.

Situación que generó la molestia de los aficionados, quienes habían sintonizado la plataforma Kick o pagado una boleta esperando un espectáculo de boxeo más duradero. Al punto que muchos describieron el desempeño de Yina Calderón, quien fue descrita como lamentable y tuvo que abandonar el cuadrilátero bajo una lluvia de abucheos y botellas provenientes de las gradas.

Tanto es así que el organizador Westcol tomó la palabra para condenar el acto y, al mismo tiempo, recompensar el honor demostrado por la vencedora, Andrea Valdiri.

Westcol se dirigió a la gente del Coliseo MedPlus con severidad. Calificó a Calderón como una persona "sin valores, sin honor, sin respeto" y anunció que la mujer quedaba "vetada". El streamer arremetió diciendo que no se pueden controlar los actos de mujeres "tan asquerosas que no representan Colombia".



¿Cuál fue la promesa que le hizo Westcol a Andrea Valdiri?

Por otra parte, Westcol se centró en la profesionalidad de Andrea Valdiri. El organizador se disculpó con la peleadora, reconociendo implícitamente que la rivalidad no había estado a la altura de su preparación. Además le mencionó que la barranquillera se merece una mejor vitrina tras esta pelea.

Publicidad

Puedes leer: Andrea Valdiri rompe el silencio y explota contra Yina Calderón: "Colombia quería pelea"

El streamer informó que Andrea Valdiri "se merece una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival". Por ello, se comprometió a llevarla al escenario de boxeo más importante del mundo streamer: "Me voy a encargar de que el año que viene pelees en la velada de Ibai delante de todo el mundo. Porque te lo mereces".

Publicidad

Esta promesa no sólo valida la victoria de Andrea Valdiri, sino que también vino con una condición contractual de que Yina Calderón no podría nombrarla nunca más, después de los constantes ataques en redes sociales.

Mientras el evento de Stream Fighters 4 cerró con un show que deleitó a las más de 20.000 personas en el lugar y a más de 4 millones en Kick, por lo cual, solo resta saber si Westcol concretará la participación de Valdiri en la prestigiosa Velada de Ibai Llanos