Andrea Valdiri rompe el silencio y explota contra Yina Calderón: "Colombia quería pelea"

La pelea estelar del Stream Fighters 4 en Bogotá paralizó el mundo del stream y las redes sociales. El esperado enfrentamiento entre las colombianas Andrea Valdiri y Yina Calderón culminó en un knockout tan rápido y contundente que generó un escándalo entre los miles de aficionados presentes y los casi 4 millones conectados simultáneamente en la plataforma Kick.

Andrea Valdiri se alzó como la gran ganadora de la noche, imponiéndose de manera muy clara sobre su rival. El triunfo se definió en apenas unos segundos del primer asalto. La superioridad de la barranquillera fue tan evidente que el réferi detuvo el pleito.

La decisión se tomó al observar que Yina estaba completamente indefensa e incapaz de reaccionar o accionar ante los ataques de su contrincante.



La victoria de la barranquillera demostró su preparación y puso fin a una vieja rivalidad que había acumulado gran expectativa debido a las múltiples declaraciones y videos de entrenamiento previos al combate. El resultado, sin embargo, dejó muy molestos e inconformes a los espectadores, debido a la poca duración que tuvo el enfrentamiento principal.



¿Qué dijo Andrea Valdiri después de vencer a Yina Calderón?

En sus declaraciones después de la pelea, Andrea Valdiri se expresó a la transmisión oficial y le pidió disculpas al organizador del evento, Westcol y a los seguidores de la pelea. Además de compartir su malestar por la poca resistencia que tuvo Yina dentro del cuadrilátero.

“La verdad que mi contrincante, tan gamina, que se creía y vea... pidiendo casco nada, guantes de 12 nada, loco definitivamente que no hay gente que tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada, ¿me entiendes? Aquí estoy yo parada en la raya, pongo mi mantén, voy por Colombia machi y de verdad agradecida con todos ustedes, no es hacerle perder el tiempo, pagaron una boleta, esperaban un espectáculo, Colombia quería pelea”, destacó Valdiri.

Sumado a esto, la barranquillera explicó ni ella sabe que ocurrió dentro del cuadrilátero, sólo destacó que en ese momento Yina si quería ser su mejor amiga, situación que está rechazo por no cumplir su palabra y entregar un espectáculo a las personas que pagaron una boleta por este evento.

A pesar de la victoria clara de Andrea Valdiri, el cierre del espectáculo fue catalogado como un "papelón". La reacción del público hacia Yina Calderón fue extremadamente negativa. Las miles de personas presentes en el Coliseo MedPlus de Bogotá abuchearon a la influencer, quien tuvo que retirarse corriendo del cuadrilátero.

Sumado a esto, la victoria de Valdiri trajo consigo una condición contractual crucial para su rival: Yina no podrá nombrar nunca más a Valdiri, cumpliendo así una de las condiciones que estaban en juego en el combate.