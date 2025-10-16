Andrea Valdiri revela detalles sobre su última tusa: "Nunca se supo"

Andrea Valdiri es una de las celebridades más reconocidas en el mundo digital. Además que esta en boca de todos gracias a su próximo enfrentamiento con Yina Calderón, programado para el 18 de octubre, por lo cual ganó mayor visibilidad en redes sociales. Esto llevó a que muchos cibernautas revivan y comenten las diferentes polémicas que rodean su vida amorosa.

Por lo cual, la empresaria realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y habló con sus fanáticos de su vida personal. Al punto que estos le interrogaron sobre sus rupturas pasadas, situación a la que Andrea Valdiri reconoció que muchos la juzgan sin saber su versión de la historia.

"Uno nunca muestra cuando uno pel*a, cuando se mentan la madre, cuando te faltan el respeto, esas cosas nunca se muestran. Entonces me atacan por eso (...) si no estoy en una relación es porque no me aguanto las cosas o no se llega a un acuerdo. No puedo vivir en un hogar de mentiras", dijo Andrea Valdiri a sus seguidores.

De igual forma, agregó que ella no puede estar en una relación por aparentar o por el qué dirán debido a que esto la haría muy infeliz. Esto hablando de su actual pareja Juan David Sepúlveda, con quien ya compartió varias publicaciones en redes sociales con él.



¿Cuál fue la última tusa de Andrea Valdiri?

La influenciadora también comentó que recibió más críticas por una relación que en otras, pero esto se debe a que nunca se conoció la verdad de estas historias. Así mismo, reveló que esto nunca se supo por iniciativa de ella al no querer contar las situaciones que atravesó con sus exparejas.

"La gente medio tan duro que nunca supo la verdad y nunca me atreví a contarla (...) siento en que parte la gente me sigue dando duro porque dicen 'es por ella, por una cosa y la otra', pero no, siempre he sido muy entregada y dando lo mejor”, mencionó Andrea Valdiri.

Por lo cual, sus seguidores comenzaron a relacionar estas palabras con el productor Felipe Zaruma, mientras que otro sector relacionaron lo que dijo con el cantante Lowe León, padre de su hija menor Adhara Valdiri. Pese a eso, la barranquillera continúa en la recta final de su preparación para el Stream Fighters 4, donde su combate es uno de los más esperados por los cibernautas y ella es la favorita para salir victoria en está confrotación.

