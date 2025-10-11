Andrea Valdiri dice que enfrentar a Yina Calderón es como partido de la Selección Colombia

El enfrentamiento de boxeo entre las reconocidas creadoras de contenido Andrea Valdiri y Yina Calderón ha trascendido el ámbito digital, tomando tintes de evento nacional.

La bailarina barranquillera, conocida como 'La Valdiri', elevó la intensidad de la expectativa al equiparar su próxima pelea con un partido de la Selección Colombia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Valdiri se refirió al masivo apoyo que ha recibido, manifestando que sentía una enorme presión al representar al país en el cuadrilátero.



"Yo sinceramente yo no sé si levantarme feliz o preocupada porque qué responsabilidad tan grande la que tengo por Colombia", comentó, mientras de fondo sonaba ‘El ritmo que nos une’, una canción asociada al equipo nacional.



En el video que la influencer compartió en sus redes sociales, además de expresar la responsabilidad que sentía por Colombia, recibió una gran cantidad de reacciones.

Muchos internautas la apoyaron, mientras que otros mostraron su respaldo a la también creadora de contenido Yina Calderón.

Lo único claro es que los espectadores están emocionados por este enfrentamiento y esperan que la situación no escale. Sin embargo, anteriormente Andre Valdivia había manifestado que estaba dispuesta a luchar en nombre de todos aquellos que, según ella, han sido maltratados por Yina Calderón, tanto verbal como emocionalmente.

Este duelo se perfila como el más destacado del evento Stream Fighters 4, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo Med Plus de Bogotá.

El espectáculo es organizado por el streamer Luis Fernando Villa, conocido popularmente como Westcol, quien describió a las contendientes como "Las más virales. Las más odiadas. Las más vistas".

La rivalidad entre Valdiri y Calderón se ha cocinado durante meses a través de enfrentamientos públicos y declaraciones cruzadas en redes, y ahora está a punto de llegar a su punto culminante al subir al ring para resolver sus diferencias.

Cómo apostar legalmente en la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón /Foto: Stream Fighters 4

Novio de Andrea Valdiri apostó millonaria suma por la pelea

El apoyo a Valdiri no solo se ha manifestado en comentarios digitales. Su pareja, el empresario Juan David Sepúlveda, aumentó el componente económico y mediático al apostar públicamente una suma de diez millones de pesos ($10'000.000) a favor de la barranquillera.

Sepúlveda compartió la transferencia bancaria en sus redes con el mensaje: "Todas mis apuestas a ti, Andrea Valdiri".

Además del respaldo de su pareja, otras figuras públicas, como su amiga La Segura, han mostrado su apoyo total a la creadora de contenido con frases como: “Valdiri, por ti, por mí, por todos”.

La analogía futbolística de Valdiri resonó profundamente entre sus seguidores, con comentarios en línea que decían: "Debe ganar la casa de la selección, Barranquilla" y "Mami usted volvió a unir a Colombia en oración".

La tensión se mantiene alta gracias a las declaraciones de ambas partes. En una de las conferencias previas realizadas en junio de 2025, Valdiri lanzó una advertencia contundente a su rival, asegurando que la paliza sería tan severa que la ambulancia del estadio debería estar "cerca del lado de ella".

Más recientemente, expresó su determinación diciendo que quiere que Calderón sienta "una trompa’ mía”. Por su parte, Yina Calderón ha enfatizado su compromiso con la pelea: "si yo tengo los pantalones para pararme acá es porque tengo los pantalones para (enfrentarla)”.

¿Dónde ver la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El evento Stream Fighters 4, que se transmitirá en directo a través de la plataforma Kick en el perfil oficial de Westcol, también contará con otros duelos, incluyendo el enfrentamiento entre la exintegrante de La casa de los famosos Karina García y la influencer mexicana Karely Ruiz.

El 18 de octubre será el día en que se determine quién saldrá victoriosa de este esperado reality de boxeo.