Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUERE CANTANTE EN MÉXICO
PUNTAJE PERFECTO DEL ICFES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Andrea Valdiri dice que enfrentar a Yina Calderón es como partido de la Selección Colombia

Andrea Valdiri dice que enfrentar a Yina Calderón es como partido de la Selección Colombia

A días del combate de boxeo más esperado del entretenimiento digital, 'La Valdiri' encendió las redes al comparar el enfrentamiento de Stream Fighters 4 con un evento deportivo nacional.

Andrea Valdiri dice que enfrentar a Yina Calderón es como partido de la Selección Colombia
Andrea Valdiri dice que enfrentar a Yina Calderón es como partido de la Selección Colombia
Foto: Instagram de Andrea Valdiri y Yina Calderón
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de oct, 2025