Manelyk estará en la pelea de Karina García y Karely Ruiz: "Les guste o no"

Manelyk estará en la pelea de Karina García y Karely Ruiz: "Les guste o no"

La influencer mexicana Manelyk González confirmó que viajará a Colombia para apoyar a Karina García en su próxima pelea contra Karely Ruiz. El anuncio generó diversas reacciones en redes sociales.

Manelyk González estará en la pelea de Karina y genera controversia: "Les guste o no"
Manelyk Gónzalez y Karina García, creadoras de contenido digital
Foto: Instagram @manelyk_oficial / karinagarciaoficiall
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:39 p. m.

