Manelyk estará en la pelea de Karina García y Karely Ruiz: "Les guste o no"

La confrontación entre la colombiana Karina García y la mexicana Karely Ruiz, prevista para el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus, se perfila como uno de los eventos más virales del año en el ámbito digital del país.

Bajo la organización de Westcol, la velada reunirá a influyentes creadores de contenido que se enfrentarán en el cuadrilátero. En este contexto, la popular influencer Manelyk González confirmó a través de sus redes sociales que viajará a Colombia con el objetivo de apoyar a García en esta competencia.

Durante una transmisión en vivo desde la habitación de un hotel, la mexicana reveló que tenía programados varios desplazamientos, incluyendo uno hacia territorio colombiano, y comentó: “Es la pelea de Karina, la oficial, la final”.



Agregó: “Obviamente voy a estar presente, voy a la pelea y ya…”, dejando clara la cercanía que mantiene con García desde la relación que entablaron tiempo atrás. Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos usuarios expresaron su opinión sobre la visita de Manelyk al país:

“Esooo, la apoya una mexicana más que las mismas colombianas, no entiendo por qué critican a Karina”, “qué lindo que se note cuánto quiere a nuestra Kari”, “mane está acostumbrada a lidiar con la envidia”, entre otros comentarios.

Tras su salida de otro proyecto televisivo, Manelyk González había adelantado que viajaría a Colombia, noticia que generó expectativa entre sus seguidores. Durante su estancia, visitó ciudades como Bogotá y Medellín, donde cumplió compromisos laborales y también compartió con amigos cercanos.

La creadora de contenido permaneció cerca de tres semanas en el país, tiempo en el que se reunió con personalidades como La Segura, Karina García y La Liendra, entre otros.

En una transmisión en vivo, Manelyk confesó que buscaba aprovechar el viaje para participar en pódcast, programas de entretenimiento, pasarelas y una sesión para portada de revista, sin revelar inicialmente el medio, estuvo en Colombia como parte de su gira mediática.

Además, pidió a sus seguidores recomendaciones sobre planes y lugares para visitar, ya que gran parte de su estadía estuvo enfocada en generar contenido digital y realizar transmisiones en vivo.

“Voy a ver a Karina, sí o sí, les guste o no, le caiga bien o no a la gente, yo voy a verla y vamos a hacer cosas juntas, streaming incluido”, comentó en su momento, dejando ver su intención de fortalecer la amistad con la colombiana.

La respuesta de Yina Calderón ante las palabras de Manelyk

Yina Calderón respondió con fuerza a Manelyk tras sus comentarios después de escuchar las declaraciones, Yina Calderón no tardó en reaccionar y lanzar críticas hacia la extranjera. "No me afecta porque no dependo de tener una amiga, ya cuento con mis hermanas", expresó en un video.

Luego añadió: "Coincido con lo que dice Manelyk. Aunque en algún momento le regalé una cadena y después resolvimos nuestras diferencias, ella tiene más cercanía con Karina. Si no quiere ser mi amiga, no tiene por qué fingirlo".

Sin embargo, Yina insinuó que Mane actuaba por conveniencia: "Se junta más con Karina que con La Toxi o Emiro porque sabe lo que le conviene. Eso no la convierte en mala persona, sino en alguien inteligente. Al final, uno se arrima al árbol que más sombra brinda".

