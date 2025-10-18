Actualizado: 18 de oct, 2025
La Kalle Entretenimiento Farándula VIDEO: Yina Calderón abandona la pelea en menos de 20 segundos de primer round ¡Increíble!
Momento en que Yina Calderón, queda como un reverendo *… #StreamFighters4— Carlos Higuita (@AndresHVargas) October 19, 2025
Como en todo, l@s que hablan más de la cuenta, son cobardes. pic.twitter.com/vI4B0t8Qn8
Valdiri medio tocó a Yina y ella ya había renunciado HELP 😭 #StreamFighters4 pic.twitter.com/iaNMlDd2D1— Zorel (@zorellt) October 19, 2025
