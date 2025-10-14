Esto vale el outfit que lució Karina García en entrevista con La Kalle

Durante su visita a La Kalle, la emisora, para hablar sobre su próxima pelea y la estricta disciplina a la que está sujeta por un contrato exigente, Karina García no solo atrajo la atención por sus declaraciones, sino también por el deslumbrante atuendo que llevaba.

Reconocida en el ámbito digital como una de las mujeres "más costosas de Colombia", la influencer accedió a detallar, pieza por pieza, el valor monetario de su outfit, revelando cifras que impresionaron al equipo de la emisora.

El análisis comenzó por sus joyas, las cuales, según se pudo apreciar en el estudio, incluían un collar y dos anillos llenos de lujo. La cadena que lucía, combinada con diamantes y esmeraldas, generó especulaciones sobre su precio.

Aunque Karina no recordaba la cifra exacta de la joya, los presentadores calcularon su valor. Después de varias estimaciones (10, 20 o 40 millones), se barajó una cifra aproximada de 30 millones de pesos, aunque en la suma final, un presentador se inclinó por 25 millones.



El lujo continuó con los anillos. Karina García, confesando que no se los quita, reveló que uno de ellos era una esmeralda clara, la cual fue un regalo de un seguidor. El otro, un diamante, fue comprado por ella.

Al sumar el valor de los dos anillos, un presentador mencionó la cifra de 50 millones de pesos. El anillo comprado por ella, lleno de diamantes, fue estimado por un presentador que trabajó en una joyería en unos 30 millones de pesos.

En total, solamente en anillos y cadena, la cifra ya superaba holgadamente los 50 millones de pesos.

A esta fastuosa colección de joyas se le sumaron otros accesorios de alta gama. Karina García llevaba consigo un reloj Rolex. Al ser consultada sobre si utilizaba artículos originales, Karina respondió afirmativamente.

Un miembro del equipo también notó que la influencer utilizaba unas gafas de sol marca Miu Miu, cuyo costo fue confirmado por la propia García en unos 2 millones de pesos.

Sorprendentemente, en medio de esta exhibición de millones, Karina García reveló que sus zapatos de tacón eran la pieza más asequible de su vestuario, con un valor de apenas 200 mil pesos.

Con ello, la influencer expuso una filosofía interesante sobre la moda y el valor personal: "Yo siento que no es lo que te pones, sino cómo lo luce. Para mí es eso". Incluso admitió que ha utilizado cosas más económicas que, por su forma de llevarlas, parecen ser costosas.

Al realizar un cálculo rápido del valor total del atuendo, sumando las joyas, el reloj, las gafas y demás elementos, la conclusión de los presentadores fue contundente.

El valor de todo lo que llevaba puesto esa mañana ascendía a una cifra que rondaba los 100 millones de pesos, y podría llegar a los 150 millones de pesos, lo que un presentador comparó con el costo de un apartamento.

A pesar de este inventario de cifras astronómicas que validan su reputación de ser una de las mujeres más costosas, Karina García concluyó la revisión de su outfit con una declaración que buscaba reorientar la conversación de lo material a lo personal:

"Pero lo más importante es mi corazón", añadiendo que su tranquilidad "No tiene precio".

Estas cifras, que la ubican en la cima de la influencia digital, refuerzan el contraste entre el lujo de sus posesiones y la humildad de su origen, al afirmar que viene "desde abajo" y que es una "pelada de pueblo, luchadora", que hoy en día simplemente disfruta de las cosas buenas.

