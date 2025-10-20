Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LAURA G Y SU ESTADO CIVIL
FELIPE RINCÓN, FOTOS INÉDITAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Laura G arremete contra Karina García por llamarla envidiosa en La Kalle: "Pegarle un puño"

Laura G arremete contra Karina García por llamarla envidiosa en La Kalle: "Pegarle un puño"

Laura G no se quedó con nada y respondió las duras acusaciones de Karina García en La Kalle, donde aprovechó para revelar si existe todavía tensión entre ambas.