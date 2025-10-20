Laura G arremete contra Karina García por llamarla envidiosa en La Kalle: "Pegarle un puño"

La rivalidad que nació en las paredes de un reality show entre Laura G y Karina García Oficial revivió recientemente, llevando a Laura G a abordar públicamente los señalamientos de su excompañera.

La comunicadora social y empresaria, quien compartió espacio con Karina en un reality y confirmó que tuvieron "inconvenientes" en aquella casa, reveló que jamás han vuelto a hablar, y que para ella, el tema de su conflicto ya se había dado por finalizado.

Sin embargo, el enfrentamiento escaló cuando Karina García, en una entrevista previa en "El Klub de La Kalle", criticó abiertamente la estrategia de Laura G al ingresar al programa. A Laura G le fue mostrado en vivo lo que Karina había declarado anteriormente



Karina García afirmó sentir "pesar" por Laura G, y la tildó de haber sido "muy poco inteligente a la hora de ingresar al reality con una estrategia tan baja, como fue inventarse que Karina le quitó al marido".

Karina, refiriéndose a Hugo, quien fue la expareja y exprometido de Laura G, aseguró que hoy en día habla con él y que es su "gran amigo" y "re pana", insistiendo en que "jamás hubo nada" entre ellos.



Karina concluyó su crítica advirtiendo a Laura G sobre la envidia: "Tú tienes demasiada luz y la envidia no es buena, mata al alma".

Al confrontar estas declaraciones, Laura G sostuvo que el tema ya había terminado para ella, aunque confirmó que vio la entrevista después de que la gente se la empezara a enviar.

Respecto a la insinuación de envidia, Laura G se mostró confundida: "yo no entiendo en vida de qué". De hecho, la comunicadora ofreció un inusual halago a su rival, señalando que le parece que Karina es una mujer "físicamente muy linda" y siempre lo ha dicho, de una "belleza muy bonita".

Laura G incluso especuló que si no se hubieran conocido en el contexto del reality, quizás se hubieran llevado bien.

No obstante, Laura G contrastó la versión de Karina sobre su relación con Hugo. Hugo es la persona con la que Laura duró tres años y con quien se iba a casar. Laura G mencionó un dato clave que desmiente la afirmación de que "jamás hubo nada":

"Ella en el reality le aceptó a Yina Calderón que sí se había besado con Hugo".

Laura G reconoció que tanto ella como Karina han mantenido contacto con Hugo. Sin embargo, aclaró que su propia comunicación con él es como su "ex prometida" y alguien a quien quiere mucho. Finalizó el tema de Hugo diciendo que lo ocurrido ya es un asunto "entre ellos dos".

La rivalidad entre las dos figuras públicas se intensificó con el reciente evento de Stream Fighters, donde Karina García peleó con Yina Calderón.

Laura G, al hablar sobre el evento, confesó que deseaba que ganara otra participante, Karely Ruiz, y expresó categóricamente su gusto por el resultado adverso a Karina: "Obviamente me encantó que la pelea no hubiera ganado".

Llevando el conflicto al extremo, la empresaria incluso reveló un deseo violento en tono de broma: quisiera ser ella la que le hubiera "pegado el puño a Karina". A pesar de la tensión, Laura G insiste en que ella está "en su cuento" y Karina "está en su cuento", minimizando la idea de la envidia.

Mira la entrevista completa