Sale a la luz verdadera razón por la que Laura G abandonó Dubái y regresó a Colombia

La empresaria, modelo y comunicadora social Laura G, reconocida por su participación en diversos realities, puso fin a las especulaciones sobre su estancia en Dubái, donde residió por un tiempo, revelando detalles inéditos sobre su lujosa vida en el emirato y las razones profundas que la impulsaron a regresar a Colombia.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la vida de Laura G en Dubái estaba intrínsecamente ligada a su situación sentimental.

En entrevista con El Klub de La Kalle, la figura pública confesó que su permanencia en la ciudad árabe se debía "netamente por él", refiriéndose a su expareja, conocido como Hugo.



Laura G y Hugo, a quien ella describe como "el más nombrado", mantuvieron una relación de tres años e incluso llegaron a comprometerse.

Sin embargo, hace más de un año, la comunicadora social tomó la firme decisión de finalizar el noviazgo. Una vez que la relación terminó, el motivo principal para permanecer en el extranjero desapareció.



"Yo me separé hace más de un año. Yo termino con él. Tomó la decisión de terminar la relación y en Dubái estaba viviendo netamente por él, entonces ¿qué me iba a quedar allá?", expresó Laura G, señalando que el motor de su retorno fue su negocio, su familia y "todo" en Colombia.

A pesar de que el regreso se motivó por la ruptura con Hugo, Laura G también reveló que vivió otro episodio controversial con una pareja posterior, una relación que duró apenas 20 días. Este fugaz romance añadió drama a su salida de Dubái.

La comunicadora relató que, tras tomar la decisión de terminar esta relación, su expareja le exigió la devolución de todos los obsequios. Laura G, quien nunca solicitó dichos regalos, expresó su desacuerdo con esta práctica, sugiriendo que "no se pide, sino que mejor no regalarlo".

La lista de objetos regalados, los cuales fueron adquiridos por él con su tarjeta y cuyos costos incluso tenía documentados, incluía artículos de marca como collares y relojes.

Entre las posesiones devueltas destacaron bolsos de lujo, como uno marca Hermès, que puede alcanzar un costo de 40 millones de pesos.

El regalo más costoso que regresó fue una camioneta Mercedes, la cual estaba valorada en 415 millones de pesos.

A pesar de que el vehículo ya estaba a nombre de Laura G y no tenía obligación legal de devolverlo, ella tomó la decisión de hacerlo. La cifra total de dinero que devolvió, incluyendo bolsos de 30 o 40 millones, representa una "mucha plata".

En cuanto a su exprometido, Hugo, Laura G mantiene una comunicación ocasional, no en calidad de amigos, sino como su exprometida, manifestando que es alguien a quien quiere mucho.

Mira la entrevista completa: