Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
YINA CALDERÓN: "ME VA A NOQUEAR"
SOLUCIÓN PARA ENTIDADES BANCARIAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan VIDEO de lo que dijo Yina Calderón antes de renunciar a pelea: "Me va a noquear"

Revelan VIDEO de lo que dijo Yina Calderón antes de renunciar a pelea: "Me va a noquear"

En redes aseguran que le leyeron los labios a Yina Calderón y descubrieron lo que habría dicho segundos antes de salir del ring, el video desató una nueva ola de comentarios.