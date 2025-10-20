Revelan VIDEO de lo que dijo Yina Calderón antes de renunciar a pelea: "Me va a noquear"

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4, sigue dando de qué hablar, aunque el enfrentamiento duró apenas unos segundos, un nuevo video volvió a poner a Yina en el centro de la polémica, según los internautas, le leyeron los labios y se alcanza a ver que habría dicho “me va a noquear, no le daré ese gusto”.

El clip, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, fue analizado por usuarios que aseguran que esa frase fue pronunciada justo antes de que Yina decidiera abandonar el ring.

Para muchos, esto confirmaría que la influenciadora sabía que estaba en desventaja frente a Valdiri, mientras que otros creen que simplemente fue una expresión de nerviosismo en medio de la tensión.

La escena ocurre segundos después del inicio del combate cuando Yina, visiblemente incómoda, intercambia unas palabras con su entrenador y poco después da media vuelta y sale del ring, dejando a los asistentes sorprendidos.



Las cámaras captaron el momento, desde entonces, los internautas no han parado de debatir si la frase es real o si fue una interpretación libre.

Tras la controversia, Andrea Valdiri no tardó en pronunciarse por medio de sus redes publicó un mensaje contundente que muchos interpretaron como una indirecta para su contrincante: “No le llamen inteligencia a la mediocridad”. La frase se volvió viral y generó miles de reacciones entre quienes apoyan a la barranquillera y quienes defienden a Yina.

Mientras tanto, la organización de Stream Fighters no ha emitido una nueva declaración sobre el incidente, aunque Westcol ya había calificado la actuación de Yina como “no profesional” y anunció su exclusión de futuras ediciones del evento.

Asimismo, la polémica no solo se centra en el abandono del ring, sino también en la manera en que las redes sociales amplifican cada gesto o palabra de los participantes, adicionalmente, el público, convertido en jurado, analiza cada detalle y transforma cualquier frase en tendencia.

Con esta nueva grabación, la historia de Yina Calderón y su frustrado combate con Andrea Valdiri sigue sumando capítulos, entre interpretaciones, indirectas y debates digitales, la pelea que duró segundos parece no tener fin en el mundo del entretenimiento colombiano.

