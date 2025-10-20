Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LAURA G Y SU ESTADO CIVIL
FELIPE RINCÓN, FOTOS INÉDITAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Video: la pelea que no se vio en evento de Westcol; sin casco y sin normas

Video: la pelea que no se vio en evento de Westcol; sin casco y sin normas

A las afuera del lugar, una pareja se enfrentó a un joven en una acalorada discusión que rápidamente se viralizó y dejó a los asistentes de Stream Fighters 4 sin palabras.