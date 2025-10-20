Video: la pelea que no se vio en evento de Westcol; sin casco y sin normas

El evento de Stream Fighters 4, sigue dando de que hablar, no precisamente por las peleas dentro del ring, esta vez el foco se redireccionó a las afueras del lugar, donde una pareja protagonizó una acalorada pelea con otro joven, generando caos.

El momento, captado en video y compartido en Instagram, muestra cómo la pareja le habla a un joven con tono desafiante, en cuestión de segundos, la tensión subió y varios asistentes curiosos se agrupan alrededor y el intercambio verbal se transforma en una confrontación que muchos calificaron como “más intensa que las peleas del evento”.

Aunque se desconoce el motivo exacto de la disputa, en los comentarios del video varios usuarios aseguran que todo habría comenzado por una provocación durante la salida del evento, sin embargo, otros afirman que la pareja ya había tenido un altercado previo con el joven, lo que habría encendido nuevamente la chispa de la pelea.

El clip, que ya suma miles de reproducciones y reacciones en redes sociales, muestra a la mujer de la pareja intentando calmar la situación, mientras su acompañante confronta con gestos y palabras al otro joven, en medio del caos, los espectadores no interfieren, sino por el contrario se limitan a grabar con sus celulares, reflejando el ambiente de tensión mezclado con morbo digital.



Háblenme de esto JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/u4PeKTQEL0 — Jonathan 🥦 (@iamjona17tv) October 19, 2025

La situación se volvió viral no solo por la pelea en sí, sino por el contraste con el evento principal, muchos usuarios en redes comentaron que “la acción verdadera estaba afuera del ring” y que “la pelea callejera superó al combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri”.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente, pero los internautas ya convirtieron el clip en material para memes y debates sobre los límites del espectáculo.

Este nuevo episodio se suma a la larga lista de controversias que dejó Stream Fighters 4, un evento que mezcló entretenimiento, rivalidades personales y drama tanto dentro como fuera del cuadrilátero, entre caídas, burlas y discusiones, parece que el verdadero show no terminó cuando se apagaron las luces del escenario.

Lo que debía ser una noche de diversión terminó mostrando el lado más impulsivo y viral de las redes, donde cualquier momento de tensión se convierte, en segundos, en tendencia nacional.

