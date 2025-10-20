Yina Calderón hace delicada acusación contra Westcol; la verdad de por qué se rindió

Continúan apareciendo las repercusiones tras el polémico enfrentamiento Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, debido a que la duración de este combate fue de 20 segundos y era uno de los enfrentamientos más esperados los fanáticos debido a los comentarios que hubo entre ellas.

Por lo cual, una vez se presentó este resultado los espectadores estaban esperando las palabras de Yina Calderón sobre su desempeño, quien inicialmente subió una historia respondiendo a sus seguidores además de conocerse un video con su hermana donde hablaron sarcásticamente del resultado del enfrentamiento.

Horas después, Yina Calderón compartió una entrevista donde reveló los motivos para su derrota a manos de Andrea Valdiri y criticó a Westcol sobre este combate. Debido a que según ella, este era demasiado desigual. Todo también para anunciar un nuevo proyecto en el que participará en República Dominicana.



¿Cuál fue la acusación de Yina Calderón contra Westcol?

En un video publicado en redes sociales, Yina Calderón inició con un tono sarcástico para referirse a cómo terminó el combate contra Valdiri y a su vez decidió explicar cuáles fueron sus motivos para retirarse de la pelea, donde según ella comentó que hasta Westcol estaba en su contra.



“Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Aparte de eso, él me pagó para verme vuelta mierd* y que me sacaran en una ambulancia”, afirmó frente a las personas que se conectaron a la transmisión.

Sumado a esto, sacó pecho al manifestar que en las plataformas digitales habla más de ella que del resto de artistas que estuvieron presentes en la pelea. Por lo cual, Yina Calderón resaltó también que esta situación la terminó beneficiando al punto que llegó a considerarse la streamer número uno de Latinoamérica.

“Mi amor, ¿cuál Yailin? Aquí no hay Yailin, no hay Karina, no hay Valdiri, no hay Stream Fighters. Acá lo que hay es Yina Calderón (...) El streamer número 1 de Latinoamérica cayó“, dijo.

Finalmente, invitó a todos sus seguidores a estar pendientes de sus redes sociales, debido al nuevo proyecto que tiene entre manos y el cual se llevará a cabo en República Dominicana.

