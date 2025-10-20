Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LAURA G Y SU ESTADO CIVIL
FELIPE RINCÓN, FOTOS INÉDITAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón hace delicada acusación contra Westcol; la verdad de por qué se rindió

Yina Calderón hace delicada acusación contra Westcol; la verdad de por qué se rindió

La creadora de contenido Yina Calderón revela el motivo por el cuál perdió contra Andrea Valdiri y la responsabilidad de Westcol en esto.

Yina Calderón hace delicada acusación contra Westcol; la verdad de por qué se rindió
Yina Calderón hace delicada acusación contra Westcol; la verdad de por qué se rindió, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @westcol y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2025