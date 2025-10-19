Karina García y sus emotivas palabras tras Stream Fighters 4: “Soy otra”

El pasado 18 de octubre se vivió el evento organizado por Westcol, Stream Fighters 4, encuentro donde se reunió influencers nacionales e internacionales para enfrentarse en el ring de boxeo. Donde una de las peleas más llamativas era entre la colombiana Karina García y la mexicana Karely Ruiz.

Los espectadores quedaron sorprendidos por el desempeño de Karina García en el primer round, al punto que demostró su interés por ganar contra la mexicana. Sin embargo, esto le terminó jugando una mala pasada, dado que se terminó de quedar sin energía en el tercer asalto.

Puedes leer: Llorando y con oxígeno, así terminó Karina García tras perder pelea en Stream Fighters



Ante esto, Karely arremetió con una alta frecuencia de golpes contra Karina García y el árbitro detuvo las acciones. Pese a perder, la colombiana se llevó los aplausos del público y de sus seguidores, debido a que demostró mucha valentía y entregó todo hasta el último momento.

¿Qué dijo Karina García tras su derrota a manos de Karely Ruiz?

Por lo cual, en horas de la tarde de este domingo 19 de octubre, Karina García hizo una publicación a través de su cuenta de Instagram en donde reveló varias fotos de los momentos que vivió arriba del cuadrilátero y allí también hizo una reflexión sobre lo que aprendió en su tiempo en Stream Fighters 4.

Puedes leer: Andrea Valdiri hizo una inesperada propuesta a Yina Calderón antes de que se rindiera

Publicidad

“Siento que soy otra mujer después de vivir esta experiencia, su pollito de colores logró vencer miedos”. Además, la paisa dejó claro que nunca pensó vivir lo que vivió en el ring, ya que días anteriores ella se sorprendía de pensar en el simple hecho de “perder su feminidad” al estar entrenando el deporte del boxeo.

Publicidad

Antes de este mensaje, Karina García usó su red social de X para dejar un mensaje de reflexión sobre la pelea al decir que: “Peleé con el corazón, llevé mi cuerpo y mi mente al límite, no me rendí y eso me hace sentir orgullosa. Gracias”, escribió la creadora de contenido. Mensaje que fue bien recibido por sus seguidores, dado al combate de Yina Calderón donde su enfrentamiento contra Andrea Valdiri duro 20 segundos, después de que la barranquillera conectara algunos golpes contra esta.