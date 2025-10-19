Publicidad

Farándula  / Karina García y sus emotivas palabras tras Stream Fighters 4: "Soy otra"

Karina García y sus emotivas palabras tras Stream Fighters 4: “Soy otra”

La creadora de contenido Karina García se pronunció tras su derrota a manos de Karely Ruiz con unas breves palabras en sus redes sociales.

Foto: imagen tomada de @karinagarcíaoficiall
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2025