Situación inesperada pausó por un momento el Stream Fighters 4; Westcol se emocionó

El Stream Fighters 4 no solo fue una velada deportiva llena de intensidad y adrenalina, sino también un evento donde el amor se quedó con el protagonismo por unos minutos, en medio de luces, aplausos. Donde una situación emocionó a los espectadores, incluyendo al mismo organizador del evento, Westcol.

Mientras Westcol se encontraba haciendo una intervención, apareció un hombre de manera inesperada y le solicitó un especial para subir al ring junto a su pareja. Inicialmente, el organizador del evento estaba confundido en especial por la manera que le propusieron esto.

Momentos después el hombre saca un anillo y le pide matrimonio a su novia en frente de los espectadores que estaban presentes y de los más de 4 millones que seguían la transmisión en una plataforma de creación de contenido. Situación que generó una reacción inesperada en el mismo Westcol.

¿Cómo reaccionó Westcol ante esta propuesta romántica?

Inicialmente, Westcol reaccionó diciendo “No, no, no, yo no quiero ver eso”, después de ver la romántica escena que protagonizó la pareja acompañada de un beso y un fuerte abrazo. Sin embargo, después se desmintió y confesó que esperaba ver alguna vez este tipo de propuestas en sus eventos.

“¡Acaban de pedir matrimonio en mi evento!”, expresó emocionado. Sumado a esto, Westcol felicito al hombre por tomar la decisión de hacer este gesto frente a miles de personas, sumado a esto compartió una experiencia personal sobre cómo ha sido su vida amorosa hasta ese momento.

“¡Qué belleza brother, lo felicito!. Siempre es muy bueno encontrar al amor de su vida, yo lo intenté encontrar varias veces y fracasé. He fracasado cinco veces. Lo felicito por el valor de hacerlo en un estadio”, afirmó Westcol en su transmisión y explicó que siempre soñó con que esto pasara en Stream Fighters.

😯 👀 Seguidor De WestCOL Le Propone Matrimonio a su Mujer En #StreamFighters4 🥊🔥 pic.twitter.com/bXi0zWgpQN — Anthony J Bonilla🔥𝕎 𝕏 (@Anthony_Jb25z) October 19, 2025

Posteriormente, todos bromeaban con lo que sería un “no” como respuesta de una mujer ante una propuesta de matrimonio en público, y hasta el mismo Westcol exageran un poco más al decir que todo podía pasar, como terminar una semana después de aceptar el compromiso.

Una vez paso este receso, el evento protegió con las peleas restantes donde el publicó espero más del evento principal entre Yina Calderón vs Andrea Valdiri, en donde la barranquillera terminó ganando su combate por detención del arbitro a los 20 segundos del primer asalto.