Él era el joven que perdió la vida tras imitación de pelea viral entre influencers

Un joven de 23 años falleció tras recibir un golpe en el rostro mientras imitaba la pelea entre las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri en el norte de Barranquilla durante una madrugada que empezó como broma y terminó en tragedia.

En la madrugada del domingo, un joven estudiante de Derecho identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, perdió la vida en el barrio Alto Prado de Barranquilla, luego de participar en lo que inicialmente pareció una simple “simulación de pelea” inspirada en el enfrentamiento mediático entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Según la información recabada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en el lugar de los hechos también estuvo involucrada una joven de 18 años, identificada como Melani Salomé Sánchez, quien propinó el golpe que dejó a Garzón Díaz inconsciente.

Luego de que sus amigos trataran de auxiliarlo, fue trasladado a la Clínica de la Costa, donde falleció unas horas después pese a los esfuerzos médicos.



Las autoridades trataron el hecho como un caso de homicidio culposo, y Sánchez fue puesta a disposición de las autoridades para responder por lo ocurrido.

Este episodio ha generado consternación entre familiares, compañeros de universidad y residentes del barrio, quienes se encuentran afectados por el desenlace de lo que había iniciado como una dinámica recreativa entre amigos.

El incidente cobra relevancia en el contexto de la simulación de peleas influenciadas por personajes públicos. En este caso, la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri, un evento mediático organizado por la plataforma de combates virtuales Stream Fighters 4 (SF4) de la promotora Westcol, fue el marco inspirador para la idea que terminó en tragedia.

La familia del joven fallecido expresó su dolor en redes sociales, subrayando que tenía un futuro prometedor. A su vez, el caso abre el debate sobre los límites entre juego, entretenimiento y responsabilidad.

Por su parte, las fuerzas de seguridad locales continúan con la investigación para esclarecer detalles adicionales, la dinámica exacta de la simulación, las condiciones en que se produjo el golpe, si hubo intención de daño o únicamente un accidente, y cuál fue el papel del entorno que presenció el hecho.

Este hecho se suma a una serie de alertas sobre prácticas recreativas riesgosas entre jóvenes, que muchas veces imitan escenas vistas en redes sociales o aspiraciones de aparecer en contenido viral. Las autoridades reiteran la recomendación de abstenerse de imitaciones físicas que no estén supervisadas o profesionalizadas.

