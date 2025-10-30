Joven de 26 años falleció por exceso de trabajo; así era su jornada y funciones

Un joven surcoreano de 26 años identificado como Jeong Hyowon, fue hallado muerto en su lugar de trabajo bajo circunstancias extrañas, esto después de cumplir con turnos de trabajo de más de 13 horas, situación que llevó a este chico a un agotamiento extremo por las extensas jornadas laborales.

Medios locales hablaron con familiares de Jeong Hyowon y mencionaron que la víctima era empleado de la cadena de panaderías London Bagel Museum, una reconocida empresa del país asiático. Sumado a esto, afirmaron que el joven ingresó desde las 9:00 de la mañana y acabó sus funciones a media noche.

Sin embargo, fue encontrado sin vida en su puesto de trabajo. Ante esta situación los empleados dieron aviso a las autoridades. Una vez llegaron a este tomaron el cuerpo de Jeong Hyowon para realizarle un análisis con el fin de descubrir el motivo de su muerte.

La autopsia descartó cualquier padecimiento asociado a una enfermedad previa, en este sentido, un vocero del Partido de la Justicia Coreana aseguró en una entrevista que “un exceso de trabajo crónico combinado con un exceso de trabajo agudo” fue la causa por la que el sujeto perdió la vida.

Por otro lado, la novia de Jeong Hyowon comentó que ella fue la última persona con la que habló el chico y le mandó un mensaje en donde mencionó que por tanto movimiento que tiene en la tienda, no puede responder, ni menos tomarse un descanso para comer.



¿Qué dijo la empresa del fallecimiento de Jeong Hyowon?

Este pasado martes 28 de octubre panaderías London Bagel Museum publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde afirmó que ellos no obligan a los trabajadores. Sin embargo, sí mencionó que hubo un problema con relación a un procedimiento biométrico para respaldar las horas laboradas por Jeong Hyowon.

“Es cierto que el trabajo de apertura de una nueva sucursal, por su naturaleza, implica una intensidad laboral temporalmente concentrada durante la fase de preparación. La empresa, considerando esta situación especial, incluso envió 13 personas adicionales justo antes de la apertura para brindar apoyo”, se puede leer en el mensaje.

A pesar de ello, el establecimiento reveló que las horas de trabajo de las personas que estuvieron con Jeong Hyowon antes del hallazgo, sí fueron superiores a las habituales.

No obstante, la empresa afirmó que esto no es suficiente para asegurar que la muerte del joven está relacionada con una carga laboral exagerada. “La empresa no puede responder sobre si se trata de un caso de muerte por exceso de trabajo, ya que no es una decisión que nos corresponde tomar”, expresaron.

