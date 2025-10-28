El adiós de Stefany González a su bebé: "Un ángel que vivió 15 minutos"

La presentadora guatemalteca Stefany González Córdova, conocida por su simpatía y cercanía con el público, enfrentó un episodio que marcó su vida para siempre.

A través de sus redes sociales, contó que su bebé, Johan Isaac, llegó al mundo, respiró por unos minutos y partió dejando un vacío inmenso, pero también una enseñanza de amor que tocó corazones dentro y fuera del país.

Con un mensaje lleno de ternura y gratitud, la comunicadora expresó que su hijo vivió solo 15 minutos, pero que esos segundos fueron los más importantes de su existencia.

En su publicación, mencionó “Llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna en nuestros corazones”, palabras que reflejan la inmensidad del sentimiento de una madre frente a lo inevitable.

Su anuncio se volvió viral en cuestión de horas, miles de seguidores respondieron con palabras de apoyo, enviándole mensajes de fortaleza y oraciones.

Personalidades de la televisión guatemalteca también se unieron al gesto, destacando la valentía de Stefany y la manera tan sensible en la que decidió compartir su historia, muchos coincidieron en que su honestidad logró poner voz a tantas madres que viven procesos similares y prefieren callar.

Durante los últimos meses, Stefany había compartido con alegría los avances de su embarazo, mostrando cada paso con emoción y ternura, sus imágenes de ecografías, los preparativos y los mensajes sobre su ilusión conmovían a sus seguidores, quienes esperaban junto a ella la llegada del pequeño.

Por eso, la noticia generó tanto impacto, siendo una historia que pasó de la ilusión a la pérdida en cuestión de horas, pero sin perder la esperanza.

Hoy, la presentadora sigue recibiendo mensajes de cariño y consuelo, en su reflexión final, destacó que su hijo fue “un rayito de luz” que cambió su forma de ver la vida.

Su mensaje se convirtió en símbolo de amor incondicional, resiliencia y fe, recordando que algunas vidas, aunque breves siguen siendo igual de memorables.

