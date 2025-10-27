Diego Trujillo habla sobre su hijo y hace extraña confesión: “Es aterrador”

Uno de los actores más reconocidos y queridos en Colombia es Diego Trujillo, quien en las últimas horas volvió a generar comentarios en redes sociales, tras comentar varias incidencias de la vida personal de su hijo menor, Simón, quien es conocido en el mundo artístico como SAI.

Recordemos que Simón comenzó a destacar en la música urbana, explorando géneros como el rap y el reggaetón. Por lo cual, ante esta decisión Diego Trujillo no dudó en expresarse sobre las decisiones y los gustos de su hijo, en especial en las relaciones personales que él tiene.

En un video publicado por el creador de contenido Andresitow, Diego Trujillo se refirió a las preferencias de su hijo Simón como algo sorprendente, pero también aterrador, por ciertos rasgos que comparten sus últimas parejas sentimentales. “El gusto es aterrador, porque se consigue unas grillas aterradoras, sobre todo la última”, mencionó el actor.

¿Qué otra noticia ocurrió con Diego Trujillo?

Recientemente, La Red de Caracol entrevistó a Tatiana Rentería, en la cual se sinceró sobre el final de su intensa y duradera historia de amor con el actor Diego Trujillo, con quien compartió seis años de convivencia y es padre de su hijo Simón, donde reveló que esta terminó a la presencia de una tercera persona.

Al momento de mencionar la ruptura Tatiana Rentería confesó que una situación inesperada cambió el rumbo de su historia: "Debo contar que sí se atravesó una tercera persona que, desde mi mirada, terminó con todo lo que habíamos construido". Pese a eso, Diego Trujillo trató de mantener la relación, pero esto nunca sucedió.

Donde uno de los factores que influyó esta posición fue que la otra persona se encontraba trabajando cerca de él, así mismo, Tatiana destacó que pese a intentar construir una relación, en el año 2016 decidieron no continuar con esta idea más, debido a que solo se la pasaban peleando.

Finalmente, Tatiana confirmó que su destino era ser una "gran dupla, pero como amigos, no como pareja" de Diego Trujillo. Tanto es así que ambos se apoyaron mutuamente en sus proyectos y también en la crianza de su hijo. Confesando que mantenía este vínculo con el actor alejado de los reflectores para tener mayor tranquilidad en su vida.

