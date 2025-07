Yeri Mua, influencer y cantante originaria de Veracruz, rompió el silencio sobre su vínculo con Simón Trujillo —más conocido como Sai— hijo menor del actor colombiano Diego Trujillo y la actriz Tatiana Rentería.

A través de una transmisión en vivo, la mexicana relató con lujo de detalles cómo conoció al joven rapero, a quien describió como su “colombiano desbloqueado”.

Según contó Yeri, ella y Sai habían estado en contacto meses antes de conocerse en persona. Fue ella quien lo animó a viajar a México, pues quería verlo cara a cara tras mantener conversaciones constantes por redes sociales.

“Le dije que quería conocerlo, que viajara a México”, recordó. Aquel primer encuentro no fue fácil de concretar, pues sus agendas no coincidían. Sin embargo, el último día que ella estaría disponible en México, Sai decidió visitarla en su casa.

“Llegó y me quedé en shock, está altísimo, mide como 1.90. Yo estaba en pantuflas… me vi en miniatura”, bromeó.

Lo que ocurrió después, Yeri lo narró entre risas y gestos nerviosos: “Me puso hormonal. Me encantaba cómo hablaba, con ese acento colombiano, me derretía. Cuando me mandaba audios, me ponía hormonal aunque dijera cualquier pendejada”.

El momento clave de esa visita fue cuando Sai, en medio de una conversación en su estudio, le preguntó si le daría un beso.

“Yo nunca me pongo nerviosa con los hombres, pero con él sí”, confesó. “Y claro que le di el beso, ¿cómo se lo iba a negar?”

La influencer no solo quedó impresionada por su apariencia y actitud, sino también por los regalos que le trajo desde Colombia.

“Me trajo ropa de allá, una botella de aguardiente… me llenó de detalles”, añadió.

En ese mismo relato, Yeri hizo una afirmación que rápidamente se viralizó en redes:

“Él fue quien me quitó mi virginidad de colombiano. Nunca había estado con uno. Me desbloqueó la nacionalidad”, dijo entre risas, dejando claro que se refería a una experiencia íntima con alguien de esa nacionalidad.

¿Quién es Simón Trujillo, hijo del actor Diego Trujillo?

Simón Trujillo, o Sai, tiene 19 años y ha iniciado una carrera en el rap. Su estilo crudo ha sido criticado por algunos que lo acusan de “apropiarse” de una cultura ajena a su entorno privilegiado.

El joven ha respondido a esas críticas con firmeza, asegurando que su autenticidad no depende de su origen social.

Incluso ha revelado que sus padres siempre le hablaron de forma abierta sobre temas como las drogas, lo cual le ayudó a tener una visión más consciente sobre ellas.

Más allá de las polémicas, Sai ha llamado la atención del público latino por su creciente relación con Yeri Mua. Ambos compartieron escenario en México, donde interpretaron una canción juntos e intercambiaron un beso que encendió las redes.

Días después, viajaron al Caribe colombiano y, aunque solo Sai ha publicado contenido sobre ese encuentro, los fans ya especulan sobre un posible romance.

Hasta el momento, ni Sai ni Yeri han confirmado si están en una relación, pero sus constantes muestras de afecto y complicidad continúan alimentando los rumores.

