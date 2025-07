Anitta reaparece en redes con extremo cambio físico; está irreconocible

Después de un largo silencio en redes sociales, Anitta regresó con fuerza y una imagen completamente transformada.

Puedes leer: Airada reacción de Anitta en pleno concierto; tiró micrófonos a miembros de su equipo

La cantante brasileña, reconocida por su estilo audaz y su ascendente carrera internacional, publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a figuras como Sofía Vergara y Naomi Campbell.

Sin embargo, más allá del glamur, lo que realmente captó la atención fue su impactante cambio físico.



¿Qué se hizo Anitta en la cara?

En las imágenes, Anitta muestra facciones visiblemente más refinadas: pómulos prominentes, labios más voluminosos y una expresión facial más rígida, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si se ha sometido a nuevos retoques estéticos.

Profesionales del área de la estética han sugerido la posibilidad de intervenciones en cejas, nariz y mandíbula, así como el uso de bótox y rellenos faciales.

La artista, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado, nunca ha ocultado sus decisiones en torno a la cirugía estética.

Anitta reaparece con un rostro renovado y enciende el debate en redes sociales Foto: Instagram de Annita

Publicidad

En entrevistas anteriores, ha admitido haber pasado por procedimientos como rinoplastia, reducción de busto y perfilado mandibular. "No tiene nada que ver con que no me guste. Para mí, se trata más bien de reinventar mi imagen", confesó en una conversación con Cosmopolitan.

Esta postura franca no ha impedido que la polémica resurja. En los comentarios de sus publicaciones más recientes, los seguidores se dividen entre quienes elogian su nuevo estilo y quienes lamentan el aparente abandono de su imagen original.

Publicidad

Frases como “¿Se tocó la cara o sólo fui yo?” o “Anitta cada día está más irreconocible” se multiplican en las redes. Incluso, no faltaron comparaciones con celebridades conocidas por sus transformaciones extremas, como Michael Jackson.

Un video publicado en TikTok por el usuario @anichella2 bajo el título “Anitta resurge en sus redes sociales debutando con una nueva cara” acumuló más de 100 mil reproducciones en pocas horas.

Los comentarios iban desde la incredulidad hasta la admiración: “¿Se hizo el Foxy Eyes?”, “Se parece a Danna Paola” o “Yo con plata haría lo mismo”.

Anitta, quien debutó en 2013 con el éxito Show das Poderosas y ha construido una sólida carrera con temas como Bang, Downtown junto a J Balvin, Fuego con Sean Paul y Tainy, y el mundialmente conocido Envolver, ha sabido reinventarse artísticamente. Ahora, su transformación física parece seguir el mismo camino.

Hasta el momento, la cantante no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a su nuevo aspecto ni ha respondido a las críticas.

Su silencio ha servido solo para avivar las especulaciones. Aun así, su regreso no ha pasado desapercibido, y si algo queda claro es que Anitta sigue siendo experta en acaparar la atención, ya sea por su música o por su imagen.

Publicidad

Mira también: 'LATINA FOREVA: Letra recitada por Jhovanoty de la canción de KAROL G que contradice su discurso