Expareja de Diego Trujillo destapa la olla sobre el fin de su relación: "Fue doloroso"

La actriz Tatiana Rentería habló en una reciente entrevista para el programa ‘La red’, de Caracol Televisión. Donde se sinceró sobre el final de su intensa y duradera historia de amor con el actor Diego Trujillo, con quien compartió seis años de convivencia y es padre de su hijo Simón.

Pese a que por muchos años fueron considerados como una relación estable en el entretenimiento colombiano, Tatiana reveló que la separación estuvo marcada por una infidelidad que la desbordó emocionalmente por parte del actor Diego Trujillo.

La relación entre Tatiana Rentería y Diego Trujillo comenzó en el año 2004 con una conexión "muy fuerte". La actriz recordó que, aunque nunca se casaron por la iglesia ni por lo civil. Sino sellaron su compromiso con un ritual simbólico llevado a cabo solos en Barú, en donde con este realizaron una conversación profunda sobre sus expectativas mutuas y más aspectos.

¿Cómo ocurrió la separación entre Tatiana Rentería y Diego Trujillo?

Al momento de mencionar la ruptura Tatiana Rentería confesó que una situación inesperada cambió el rumbo de su historia: "Debo contar que sí se atravesó una tercera persona que, desde mi mirada, terminó con todo lo que habíamos construido". Situación que la desbordó por completo.

Tras la llegada de una nueva persona en la vida de Diego Trujillo la llevó a decidir separarse, un evento que lo recordó como: "no me lo veía venir" y que le resultó sumamente doloroso. El sufrimiento se intensificó al descubrir que la otra mujer era una persona cercana a ellos, al punto que ella confesó que se sintió doblemente traicionada por una doble puñalada trapera.

La situación llevó a Tatiana Rentería a una crisis emocional profunda, llegando a "enloquecerse" y "desconocerse" a sí misma, queriendo mandar "todo al carajo". Pese a eso, el amor que tenía a su antigua pareja Diego Trujillo; tanto es así que él le propuso volver a ser novios.

Sin embargo, confesó que este período de reconciliación fue "tortuoso" y extremadamente difícil para Rentería, ya que la persona involucrada en la infidelidad "siguió trabajando con él". Posteriormente, mencionó que intentaron darse una oportunidad, pero en el 2016 continuaban peleando como antes.

Al punto que Tatiana confirmó que su destino era ser una "gran dupla, pero como amigos, no como pareja" de Diego Trujillo. Después de esta decisión, ambos se apoyaron mutuamente en sus proyectos y también en la crianza de su hijo. Confesando que mantenía este vínculo con el actor alejado de los reflectores para tener mayor tranquilidad en su vida.

