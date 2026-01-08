Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
SUBSIDIO ESCOLAR DE TRANSPORTE
INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS
DESCUENTOS EN ALKOSTO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Petro comparte imagen con IA para hablar de reconciliación con Trump; ¿hubo acercamiento?

Petro comparte imagen con IA para hablar de reconciliación con Trump; ¿hubo acercamiento?

El trino del presidente con un jaguar y un águila generó comentarios, memes y debate en redes sociales. La imagen se volvió tendencia y concentró la atención por su simbolismo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro comparte un trino de la reconciliación con Donald Trump
Foto: Instagram de Gustavo Petro
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

La imagen publicada por el presidente Gustavo Petro en redes sociales, en la que aparece un águila junto a un jaguar, desató una ola de reacciones, comentarios irónicos y memes.

Para muchos usuarios, la fotografía resultó llamativa y hasta graciosa, convirtiéndose rápidamente en tendencia y generando debate más por su simbolismo visual que por el mensaje político que la acompañaba.

Puedes leer: Revelan nuevos detalles de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro; otra fotografía

Trino de Gustavo Petro sobre la reconciliación que tuvo con Donald Trump

En redes sociales, especialmente en X, varios comentarios se enfocaron en el tono y la forma del mensaje presidencial.

Las reacciones estuvieron entre la burla, la crítica y la interpretación simbólica y se multiplicaron en forma de capturas, retuits y montajes.

Te puede interesar

  1. Gustavo Petro y Donald Trump
    Gustavo Petro responde a declaraciones de Donald Trump
    Foto: AFP
    Nación

    Gustavo Petro responde a Trump tras llamarlo “enfermo” y hablar de "operación" en Colombia

  2. Donald Trump y Gustavo Petro
    Donald Trump habla de Colombia y de su mandatario
    Foto: AFP
    Internacional

    Donald Trump amenazaría con operativo en Colombia, ¿vienen por Gustavo Petro?

Más allá de las risas y la polémica, la imagen hacía referencia al mensaje de fondo que Petro defendiendo sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina.

Según explicó el propio mandatario, el jaguar representa a la región y el águila a Estados Unidos, en el marco de su propuesta de una alianza basada en la transición energética y no en la dependencia del petróleo.

El presidente insitió en la idea de que América Latina puede ser un actor clave en energías limpias por su potencial natural y que una cooperación diferente podría construirse a partir de ese enfoque.

Publicidad

Sin embargo, el impacto visual terminó dominando la conversación pública, desplazando el debate hacia la forma y no al contenido del planteamiento.

En plataformas digitales se difundieron distintos montajes a partir de la imagen original, así como comentarios que la comparaban con escenas de películas, caricaturas o afiches.

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente hizo seria predicción sobre el presidente de los Estados Unidos Donal Trump
    Mhoni Vidente hizo seria predicción sobre el presidente de los Estados Unidos Donal Trump
    /Fotos: captura de pantalla Youtube y Getty Images
    Internacional

    Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre presidente de EE.UU. Donald Trump; ¿morirá?

  2. Advertencia de Trump a Petro tras caída de Nicolás Maduro: "Tiene que cuidar su trasero"
    Advertencia de Trump a Petro tras caída de Nicolás Maduro: "Tiene que cuidar su trasero"
    Foto: Redes sociales de Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump
    Nación

    Advertencia de Trump a Petro tras caída de Nicolás Maduro: "Tiene que cuidar su trasero"

Publicidad

La discusión no se centró únicamente en el simbolismo de los animales, sino también en el estilo comunicacional del mandatario, el uso frecuente de redes sociales para expresar opiniones políticas y la manera en que sus publicaciones generan reacción inmediata.

Algunos usuarios cuestionaron el estilo de la publicación con frases como “Nos gobierna un niño de 12 años con acceso a ChatGPT” o “Este tipo es un meme”, mientras otros interpretaron la imagen como una manera informal de abordar un tema complejo de política internacional.

Puedes leer: Petro rompe el silencio y cuenta qué habló con Trump: "Voy a donde sea"

Aunque la intención inicial del mensaje estaba relacionada con la geopolítica, la transición energética y la relación bilateral entre Estados Unidos y América Latina, el foco principal de la conversación pública se mantuvo en la fotografía, los animales representados y las respuestas que surgieron a partir de ella.

Mira también: ¿Petro propone crear la estatua de un jaguar? Esto dijo el presidente

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Donald Trump

Colombia

Estados Unidos

Redes sociales

Viral