Petro comparte imagen con IA para hablar de reconciliación con Trump; ¿hubo acercamiento?

La imagen publicada por el presidente Gustavo Petro en redes sociales, en la que aparece un águila junto a un jaguar, desató una ola de reacciones, comentarios irónicos y memes.

Para muchos usuarios, la fotografía resultó llamativa y hasta graciosa, convirtiéndose rápidamente en tendencia y generando debate más por su simbolismo visual que por el mensaje político que la acompañaba.

Trino de Gustavo Petro sobre la reconciliación que tuvo con Donald Trump

En redes sociales, especialmente en X, varios comentarios se enfocaron en el tono y la forma del mensaje presidencial.



Las reacciones estuvieron entre la burla, la crítica y la interpretación simbólica y se multiplicaron en forma de capturas, retuits y montajes.



Más allá de las risas y la polémica, la imagen hacía referencia al mensaje de fondo que Petro defendiendo sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina.

Según explicó el propio mandatario, el jaguar representa a la región y el águila a Estados Unidos, en el marco de su propuesta de una alianza basada en la transición energética y no en la dependencia del petróleo.

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

El presidente insitió en la idea de que América Latina puede ser un actor clave en energías limpias por su potencial natural y que una cooperación diferente podría construirse a partir de ese enfoque.

Sin embargo, el impacto visual terminó dominando la conversación pública, desplazando el debate hacia la forma y no al contenido del planteamiento.

En plataformas digitales se difundieron distintos montajes a partir de la imagen original, así como comentarios que la comparaban con escenas de películas, caricaturas o afiches.

La discusión no se centró únicamente en el simbolismo de los animales, sino también en el estilo comunicacional del mandatario, el uso frecuente de redes sociales para expresar opiniones políticas y la manera en que sus publicaciones generan reacción inmediata.

Algunos usuarios cuestionaron el estilo de la publicación con frases como “Nos gobierna un niño de 12 años con acceso a ChatGPT” o “Este tipo es un meme”, mientras otros interpretaron la imagen como una manera informal de abordar un tema complejo de política internacional.

Aunque la intención inicial del mensaje estaba relacionada con la geopolítica, la transición energética y la relación bilateral entre Estados Unidos y América Latina, el foco principal de la conversación pública se mantuvo en la fotografía, los animales representados y las respuestas que surgieron a partir de ella.

