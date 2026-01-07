Influencer pierde la vida en plena transmisión tras aceptar un reto a cambio de dinero

La comunidad digital está conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Sergio Jiménez Ramos, un creador de contenido de 37 años conocido en las redes sociales bajo los seudónimos de ‘Sancho’ o ‘Sssanchopanza’. Su deceso ocurrió durante una transmisión en vivo en la que el joven participaba en un desafío de alto riesgo a cambio de donaciones.

El incidente tuvo lugar en Vilanova i la Geltrú, comunidad de Cataluña, durante una videollamada de acceso restringido. Este tipo de transmisiones, según los informes, estaban dirigidas exclusivamente a donantes que pagaban una tarifa aproximada de cinco euros para poder ver el contenido.

De igual forma, se conoció que Sergio Jiménez usaba el lema de “Meet sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad”, en donde este llegó a promover encuentros digitales donde los espectadores proponían retos cada vez más peligrosos a cambio de aportes financieros.



Por lo cual, se conoció que en su última transmisión, el reto consistía en el consumo continuo de whisky y diversas sustancias. Sumado a esto, se conoció que algunos de sus espectadores lo habían incentivado al consumo de sustancias durante los últimos momentos de vida del influencer.

¿Qué más se conoció sobre el fallecimiento de Sergio Jiménez?

Una vez se conoció el caso de Sergio Jiménez, el Mossos d’Esquadra decidió abrir una investigación formal para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar posibles responsabilidades legales.

Por otro lado, se conoció que el también influencer Simón Pérez, tenía una relación con el creador de contenido y reveló detalles tras el suceso. Donde afirmó que en un video que su compañero había ingerido grandes cantidades de sustancias psicoactivas en un periodo de apenas tres horas.

Aunque este admitió advertir aseguró sobre el riesgo de una sobredosis, el desenlace fue fatal. Como consecuencia de la controversia y el contenido compartido, la plataforma TikTok procedió al cierre de la cuenta de Simón Pérez.

Según información de medios como El País, el crecimiento de 'Sancho' en las redes estuvo ligado a un sistema donde los seguidores financian desafíos virales de alto riesgo mediante donaciones en tiempo real. Este formato fomenta que los creadores lleguen a límites físicos peligrosos, como el consumo excesivo de sustancias, con el único fin de retener la atención de la audiencia y aumentar sus ingresos.

Los peritos forenses ya han realizado la autopsia al cuerpo de Sergio Jiménez, y se espera que los resultados oficiales sobre la causa clínica de su fallecimiento se publiquen en los próximos días.