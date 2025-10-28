Padres tatuaron a su hijito de un año para ganar un concurso viral; grabaron el momento

En el mundo de los influencers y la búsqueda constante de contenido viral, los límites éticos parecen disolverse rápidamente.

Sin embargo, lo ocurrido recientemente en Bielorrusia escaló la controversia a niveles sin precedentes. Una pareja, de origen ruso, tomó la impactante decisión de tatuar a su hijo, que aún no cumple dos años de vida, con el propósito explícito de sobresalir en una competencia organizada por una reconocida figura del streaming.

La indignación se propagó rápidamente entre los usuarios de las redes sociales, quienes manifestaron un profundo malestar ante el "despropósito cometido".

El episodio, registrado en video, evidencia cómo la madre aplica el procedimiento sobre la piel del pequeño, mientras este llora desconsoladamente, sufriendo el dolor inherente a la práctica del tatuaje.

Aunque no se sabe si realmente tatuaron al niño o solo fue una estrategia, este hecho causó controversia en miles de usuarios de diferentes plataformas.

El contexto de este acto catalogado como perturbador, es una competencia lanzada por el streamer ruso Mellstroy, cuyo nombre real es Andrey Burim, un joven de 26 años.

Padres tatuaron a su hijito de un año para ganar un concurso viral Foto: Redes sociales

Burim había prometido entregar propiedades o bienes inmuebles avaluados en cuantiosas sumas.

De acuerdo con reportes internacionales, el premio prometido por el influencer se tasaba en unos 60.000 dólares estadounidenses. En otra valoración, la cifra equivaldría a más de 45.500 libras esterlinas, lo que se traduce en poco más de 57 millones de pesos chilenos.

La dinámica del concurso exigía a los participantes crear videos impactantes, cuyo objetivo real era la promoción encubierta del canal de apuestas en línea del streamer, una plataforma identificada con la leyenda Mellstroy.Game.

De hecho, la funcionaria rusa Ekaterina Mizulina más tarde tildaría al organizador de la dinámica de "estafador," señalando que la verdadera meta de la iniciativa era publicitar su propio casino en línea.

La motivación de los padres, quienes afirmaron participar en esta "competencia," revela una situación de extrema vulnerabilidad económica y desesperación. En el video que documenta el hecho, la madre explicó el trasfondo familiar:

Hemos decidido participar en esta competencia y no sabíamos cómo sorprenderte, Mellstroy, así que decidimos hacerle un tatuaje a nuestro hijo de un año. Llevamos tres años viviendo en una vivienda de alquiler y no podemos permitirnos comprar un piso. Estamos hasta las orejas de deudas. Nos encantaría ganar este concurso

Esta declaración pone de manifiesto que la búsqueda de una solución habitacional —al llevar tres años viviendo en una casa rentada y estar ahogados en deudas— fue el motor que los llevó a utilizar a su hijo en lo que consideraron "material ingenioso" para obtener el premio mayor.

El tatuaje supuestamente aplicado en el brazo del bebé llevaba el nombre de la plataforma del influencer, Mellstroy.Game.

El rechazo a esta acción no se limitó al ámbito de las redes sociales. Ekaterina Mizulina, quien ejerce como directora de la Liga de Internet Segura y es una figura protectora del internet ruso, se pronunció de manera enérgica contra la pareja, exigiendo una investigación criminal urgente de las autoridades.

Mizulina manifestó su consternación por la situación, indicando que se había "tocado fondo". Si bien la funcionaria aclaró que existía la posibilidad de que el tatuaje no fuera permanente, esto no disminuía la gravedad del acto, ya que el bebé "llora durante todo el video".

Poner en riesgo al propio hijo, de un solo año de edad, por la ambición de un premio metálico (la vivienda) fue el principal factor que llevó a la Liga de Internet Segura a prometer acciones legales y a enviar todo el material recabado al Comité de Investigación.