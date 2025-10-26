Mesera agredida por novia celosa rompe el silencio: “No soy moza de nadie”

En Valledupar, un video se ha tomado las redes sociales durante eta emana luego de mostrar una intensa pelea entre una mujer y una mesera en un restaurante local.

La escena, que comenzó como una tranquila cena en pareja, terminó en un enfrentamiento físico cuando la novia descubrió que su pareja había pasado su número de teléfono a la empleada del lugar. En cuestión de minutos, el video se volvió viral, generando miles de comentarios, memes y especulaciones.

Las imágenes muestran a la novia fuera de control, gritando y jalando del cabello a la trabajadora, mientras los comensales intentaban intervenir. Según versiones difundidas en redes, el novio habría aprovechado un momento de distracción de su pareja para entregarle su contacto a la mesera, lo que desató la furia de la joven al descubrirlo.



Sin embargo, la historia dio un giro cuando la protagonista del video decidió hablar públicamente para defender su nombre.

#VIRAL. En redes sociales se viralizó un video en el que una mujer descubre que una mesera presuntamente le escribía mensajes por celular a su novio y decide encararla en pleno establecimiento. Según se comenta, el vergonzoso espectáculo habría ocurrido en V/dupar el pasado FDS. pic.twitter.com/hRyvkUP5Be — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2025

La mesera del video viral rompe el silencio y cuenta su versión

En un video difundido en redes, la mujer explicó entre lágrimas que no buscaba fama ni viralidad, sino aclarar la verdad por el daño emocional que ha sufrido. “No soy moza de nadie. Solo estaba trabajando. No intercambié números con nadie”, afirmó, asegurando que el hecho ha afectado su vida personal, su reputación y hasta a su hijo pequeño.

La mesera contó que el episodio no solo le dejó heridas físicas, sino también un profundo daño psicológico. “Tengo un bebé que siente todo lo que yo siento. Mi familia ha sufrido conmigo”, relató. Además, señaló que su única intención al dar declaraciones era proteger su seguridad y limpiar su nombre, ya que ha recibido ataques y juicios injustos en redes.



“Me dañaron psicológicamente”: el testimonio que conmovió a muchos

Con voz quebrada, insistió en que lleva tiempo trabajando en el restaurante y que muchos clientes pueden dar fe de su profesionalismo. “Soy amable con todos, incluso con quienes me tratan mal”, dijo, negando rotundamente haber tenido algún tipo de relación con el novio de la mujer agresora.

También mencionó que nunca antes había estado involucrada en problemas o peleas, y que este hecho la tomó completamente por sorpresa.

Mientras tanto, el video sigue circulando en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios han dividido opiniones. Algunos han exigido justicia y empatía hacia la trabajadora, mientras que otros critican la exposición innecesaria de las personas en redes.

En medio del debate, la historia ha abierto una conversación más profunda sobre el acoso y los prejuicios que enfrentan quienes trabajan en atención al público, recordando que detrás de cada viralización hay seres humanos con sentimientos e historias que merecen respeto.

