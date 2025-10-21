Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LA GRANDE DEL ECUADOR
VIDEO: JOVEN FALLECE AL IMITAR PELEA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer descubre que su novio le pasó el número a una mesera; se mechonearon

Mujer descubre que su novio le pasó el número a una mesera; se mechonearon

En Valledupar se viralizó un video en el que una mujer encara a una mesera por tener el número de su novio. La pelea terminó en el piso y desató cientos de comentarios en redes.