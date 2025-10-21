Mujer descubre que su novio le pasó el número a una mesera; se mechonearon

Publicidad
En Valledupar no se habla de otra cosa. Un video grabado en pleno restaurante se volvió viral luego de que una mujer descubriera que su novio le habría dado el número a una mesera mientras ella se levantaba de la mesa. Lo que parecía una simple salida a comer terminó con gritos, jalones de cabello y un verdadero espectáculo que dejó a todos los clientes mirando con asombro.
El incidente, que habría ocurrido el pasado fin de semana, se volvió tendencia en redes, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios compartieron y comentaron el clip. En las imágenes se ve cómo la joven, visiblemente alterada, se acerca a la barra del lugar para encarar a la mesera que, según dicen, habría aprovechado un momento de distracción de la novia para intercambiar mensajes con el hombre.
La situación se salió de control en segundos. La novia, sin mediar muchas palabras, le reclama y todo termina en un fuerte jalón de cabello que hace que ambas terminen en el piso. Los demás clientes intentaron separarlas, pero ya era tarde: la escena había quedado grabada y la historia estaba lista para hacerse viral.
Aunque no se conoce si hubo presencia de la Policía o alguna denuncia posterior, los usuarios en redes no dejaron pasar el momento para hacer lo que mejor saben: comentar con humor. Las frases y memes no se hicieron esperar.
Uno de los más compartidos decía: “Diría el abuelo, ese par están como las gallinazas pelando por tripa”. Otro usuario remató con ironía: “Valledupar, capital mundial del cacho y del departamento del Cesar”. Incluso hubo quien escribió: “Nunca entenderé por qué el golpeado y humillado no es el man”.
El video, que apenas dura unos segundos, muestra claramente la confusión y el alboroto en el restaurante. Algunos testigos aseguran que la mesera solo estaba cumpliendo con su trabajo y que todo fue un malentendido, pero otros dicen que la joven sí había recibido el número del hombre en una servilleta, lo que habría encendido el problema.
#VIRAL. En redes sociales se viralizó un video en el que una mujer descubre que una mesera presuntamente le escribía mensajes por celular a su novio y decide encararla en pleno establecimiento. Según se comenta, el vergonzoso espectáculo habría ocurrido en V/dupar el pasado FDS. pic.twitter.com/hRyvkUP5Be— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2025