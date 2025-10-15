Jessi Uribe se solidariza con mujer infiel boleteada en su concierto: "Eso no aguanta"

Un tema que se viralizó en los últimos días fue como en un concierto de Jessi Uribe en el Reinado Nacional del Turismo, en Girardot, un hombre sorprendió al público al usar el micrófono del evento para exponer la infidelidad de su pareja. Ante esto, el artista pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y compartió su perspectiva sobre esto.

Durante los videos que circulan en redes sociales, se puede mostrar cómo el joven iba a proponerle matrimonio a su esposa descubrió que esta le fue infiel en un concierto de Jessi Uribe y esto lo hizo tras ver mensajes comprometedores en WhatsApp que involucraron a esta chica y a un enfermero llamado Johan.

Tras ver esta situación, muchacho tomó el micrófono y dijo: “Esta argolla era para pedir que se casara conmigo, pero después de ver lo que vi…”, expresó el hombre con voz ante esta multitud esto mientras mostraba el anillo al público y remató su intervención con: “Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón.”



Este episodio se convirtió en viral, tanto es así que durante la entrevista realizada a Jessi Uribe, se le planteó este tema por parte de uno de los integrantes de la mesa. Donde el artista decidió solidarizarse ante esta situación y revelar que él no vio en directo este episodio.



¿Qué dijo Jessi Uribe sobre la infidelidad que ocurrió en su concierto?

Inicialmente, Jessi Uribe le explicó a la mesa la situación que sucedió en su concierto, sobre cómo la una propuesta de matrimonio terminó siendo una infidelidad. Y destacó que esta persona se subió y la humilló ante todos los espectadores. Sumado a esto, el artista comentó que el chico había pedido permiso a la producción para poder hacer este gesto.

Sumado a esto, Jessi explicó que él no estaba al momento de que ocurrió esto. Después afirmó que por más infidelidad y todo, dijo que: “Eso no aguanta”, al momento que un integrante de la mesa resaltaba que fue una acción correcta.

Posteriormente, explicó que una mujer viviendo este tipo de situaciones no es correcto, dado que se puede hacer dichas confesiones en privado. Luego, al ser cuestionado sobre qué hubiera pasado si él hubiera sido informado, además que estuviera presente al momento que ocurrió este momento, a lo que Jessi Uribe contestó que no sabe cómo reaccionaría a esta situación y solamente le cantaría para disimular este hecho.

