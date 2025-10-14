Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
ESCOLTAS DE ÁLVARO URIBE
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Destapan infidelidad en concierto de Jessi Uribe; llevaba anillo de matrimonio

Destapan infidelidad en concierto de Jessi Uribe; llevaba anillo de matrimonio

En pleno concierto de Jessi Uribe, hombre aprovechó para exponer infidelidad por parte de su pareja: enseñó el anillo con el que se iban a comprometer lo que causó furor en redes.