Destapan infidelidad en concierto de Jessi Uribe; llevaba anillo de matrimonio

Durante el concierto de Jessi Uribe en el Reinado Nacional del Turismo, en Girardot, un hombre sorprendió al público al usar el micrófono del evento para exponer la infidelidad de su pareja. Lo que comenzó como una boda en su mente terminó en revelación pública.

El sujeto tomó el micrófono ante la multitud y contó que tenía el anillo listo para pedir matrimonio, pero tras ver mensajes comprometedores en WhatsApp que involucraban a la mujer y a un enfermero llamado Johan, decidió sacar a la luz lo que había descubierto.

Puedes leer: Hija de Diomedes confronta a la viuda de Martín Elías: "Te dejaron por una moza”



Entre el asombro del público, él dijo: “Esta argolla era para pedir que se casara conmigo, pero después de ver lo que vi…”, expreso el hombre con voz entrecortada mientras mostraba el anillo al publico con voz firme, continuó: “Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón.”

El público quedó en completo silencio por unos segundos, hasta que comenzaron las reacciones divididas. Algunos asistentes aplaudieron el acto, mientras otros se mostraron incómodos por la exposición del momento. La sorpresa también fue evidente en el equipo del evento, que no esperaba que la situación tomara ese rumbo.



El hecho fue grabado por varios asistentes y difundido rápidamente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde el video alcanzó miles de reproducciones en pocas horas. Los usuarios no tardaron en opinar sobre lo sucedido: unos alabaron la valentía del hombre por no callar y enfrentar públicamente una traición, mientras que otros criticaron la decisión de ventilar una situación tan íntima frente a cientos de personas.

Publicidad

Aunque Jessi Uribe no intervino directamente en el hecho, el artista fue mencionado por varios internautas, quienes aprovecharon el momento para crear memes y comentarios sobre lo ocurrido en su show. Algunos incluso bromearon con el contraste entre las letras románticas del cantante y la dura realidad que vivió el hombre esa noche.

Publicidad

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los protagonistas del hecho, pero la escena ya ha dado la vuelta al país como uno de los momentos más comentados de los últimos días. Lo que sería una velada de amor y música terminó convirtiéndose en un recordatorio viral de que no todas las historias románticas tienen un final feliz.

El video, además, ha despertado reflexiones sobre cómo las redes amplifican este tipo de situaciones y las convierten en espectáculos virales, donde la línea entre lo íntimo y lo público se desvanece. Muchos usuarios destacaron que detrás de la valentía del hombre hay una historia de dolor y desilusión que, aunque generó risas y asombro, también evidencia lo complejo de las relaciones en la era digital.

Puedes leer: DJ Exotic saca los trapitos al sol sobre el video polémico de Marcela Reyes

Mira también: Jessi Uribe revela el error que destruyó su última relación: “Una cagada que yo hice"