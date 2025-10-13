Jean Carlos Centeno y Jessi Uribe se unen dando instrucciones para superar el desamor

El cantante colombiano Jessi Uribe continúa fortaleciendo su proyección internacional con el lanzamiento de “Dando Instrucciones”, un álbum que marca una nueva etapa en su carrera musical. Este trabajo, producido en Sinaloa, México, representa una apuesta por la fusión entre el sonido del regional mexicano y las raíces populares de Colombia, dos géneros que comparten sensibilidad y fuerza emocional.

La producción estuvo a cargo de los reconocidos Joss Favela y Ricardo Orrantía, quienes acompañaron a Uribe en la creación de un repertorio que combina la autenticidad de la música de banda con matices de vallenato y balada. Cada tema explora distintas facetas del amor y el desamor, sentimientos que el artista ha sabido interpretar con honestidad y que lo han consolidado como una de las voces más representativas del género popular latinoamericano.

El álbum tiene un significado especial para el cantante, pues fue grabado en las tierras donde nació la música de banda, un sueño que había manifestado desde los inicios de su carrera. En palabras del equipo de producción, “Dando Instrucciones” refleja una propuesta sólida, con una identidad sonora que entrelaza las emociones del público colombiano y la tradición musical mexicana.



Las colaboraciones de Jessi Uribe y los sonidos que marcan su nuevo álbum

El tema principal, que lleva el mismo nombre del álbum, cuenta con la participación del reconocido intérprete vallenato Jean Carlos Centeno. La colaboración logra un encuentro entre dos estilos distintos, pero con la misma raíz sentimental, en una interpretación cargada de nostalgia y pasión que promete conquistar a los seguidores de ambos artistas.

Además, el disco incluye la participación especial del cantante Luis Ángel “El Flaco”, quien acompaña a Jessi Uribe en dos versiones inéditas del tema “Si Ya Me Voy”: una en formato acústico y otra en estilo banda. Estas canciones destacan por la potencia vocal del colombiano y por su capacidad para adaptarse a diferentes sonoridades sin perder su sello personal.

Con este lanzamiento, Jessi Uribe reafirma su papel como embajador de la música popular en el ámbito internacional. Desde el éxito de “Dulce Pecado”, que supera los 600 millones de reproducciones en YouTube, el artista ha demostrado su habilidad para conectar con el público y llevar el género colombiano a nuevos escenarios, fortaleciendo los lazos culturales entre México y Colombia.

