Pareja muere en jacuzzi de un motel tras celebrar el cumpleaños de su hija

Una caso sorprendió a la ciudad de São José, en la Gran Florianópolis, Brasil, cuando una pareja de 37 años murió en el jacuzzi de un hotel horas después de celebrar el cumpleaños de su hija de cuatro años. La Policía identificó a los fallecidos como Jeferson Luiz Sagaz, policía militar, y Ana Carolina Silva, empresaria y propietaria de un salón de uñas.

Según la investigación de la policía de Santa Catarina, la combinación del uso de alcohol y drogas con la alta temperatura del agua en la suite del motel fue determinante en su fallecimiento. La autopsia divulgada esta semana señaló que la pareja murió por intoxicación exógena, que favoreció un aumento de la temperatura corporal, provocando deshidratación intensa, colapso térmico, falla orgánica y, finalmente, la muerte.

Puedes leer: Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir: "No te quiero meter miedo"



Las causas confirmadas por las autoridades

La perito general Andressa Boer Fronza descartó cualquier otra hipótesis: no hubo descarga eléctrica, ahogamiento, intoxicación por monóxido de carbono ni intervención de terceros. De manera similar, el jefe de Policía Felipe Simão Gomes señaló que la combinación de factores ambientales y consumo de sustancias llevó a que la muerte fuera repentina y accidental.



Según las investigaciones, el agua del jacuzzi pudo haber alcanzado 50 grados, y el calefactor también estaba a alta temperatura. La mezcla de estas condiciones con las sustancias encontradas en los cuerpos de la pareja permitió a la Policía Civil concluir que la muerte no fue provocada por terceros.

Puedes leer: Hombre fue encontrado por su esposa e hija en la casa de su amante; ella estaba en 'cuero'

Los últimos momentos de la pareja

Horas antes del incidente, Jeferson y Ana Carolina habían participado en la fiesta de cumpleaños de su hija, dejándola bajo cuidado de familiares mientras ellos salían. Primero fueron a un bar y luego al hotel, según relató Joice Martins Botelho, esposa del primo de Ana Carolina, al portal G1.

Publicidad

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad local, debido a lo inesperado y extraño de la situación. Ambos eran personas conocidas y activas en sus profesiones: Jeferson en la Policía y Ana Carolina en el mundo empresarial de la belleza.