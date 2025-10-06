Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿SE ACABA TRANSFIYA?
MARILYN PATIÑO DESTAPA TEORÍA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir: "No te quiero meter miedo"

Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir: "No te quiero meter miedo"

Un nuevo audio presentado en una serie documental muestra las últimas palabras de Debanhi Escobar antes de desaparecer en Escobedo, Nuevo León, en 2022. Es escalofriante.