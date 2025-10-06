Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir: "No te quiero meter miedo"

Un nuevo material sobre el caso de Debanhi Escobar ha vuelto a generar conversación en redes y medios. La joven, que desapareció en abril de 2022 tras asistir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León, aparece ahora en un audio que fue revelado por la serie documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, disponible en HBO Max.

En el tercer capítulo de la producción se escucha la voz de Debanhi enviando un mensaje a uno de sus amigos, horas antes de que se perdiera su rastro. En la grabación, la joven muestra preocupación por las actitudes que había notado de algunos hombres, dejando ver el ambiente de tensión que vivía.

“No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando. Ya se está volviendo esto un problema de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”, fue una de las frases que se oyen en el mensaje revelado por el documental.

El amigo que recibió el audio relató en el programa que conocía a Debanhi desde hacía poco tiempo, pero hablaban con frecuencia, sobre todo en las noches. Según contó, ella solía enviarle mensajes cuando algo la inquietaba. Aquella noche no fue la excepción: Debanhi se encontraba en una fiesta donde, de acuerdo con versiones, hubo comportamientos agresivos hacia varias mujeres.

Aunque el joven no asistió al evento, recuerda haber recibido mensajes de la estudiante que lo alertaron. Horas después, se enteró de que la joven había salido sola del lugar y había tomado un vehículo de transporte. Esa sería la última vez que alguien tuvo contacto con ella.

El conductor del automóvil fue la última persona que la vio con vida. Fue él quien tomó la conocida fotografía en la que Debanhi aparece sola, al borde de una carretera oscura, imagen que luego circularía en todo México. Esa foto fue enviada a sus amigas como prueba de que había decidido irse del lugar por cuenta propia.

Los días siguientes fueron una búsqueda intensa. La joven estuvo 13 días desaparecida hasta que fue hallada dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, ubicado a pocos metros del sitio donde se le perdió el rastro.

Hallan el cuerpo de la joven Debanhi /Foto: redes sociales

Inconsistencias en el caso de Debanhi Escobar

El caso generó una ola de críticas por las contradicciones en los informes oficiales. En un primer momento, la Fiscalía de Nuevo León aseguró que Debanhi habría caído de forma accidental, sufriendo una contusión cerebral. Sin embargo, con el avance de las investigaciones y nuevos peritajes, se determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación, y su caso se reclasificó como feminicidio.

En 2023 se conoció un dato clave: los expertos concluyeron que Debanhi habría estado con vida entre tres y cinco días después de su desaparición. Ese hallazgo cambió la perspectiva del caso y llevó a nuevas líneas de investigación.

