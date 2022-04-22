En vivo
La Kalle  / Debanhi Escobari

Debanhi Escobari

Joven mexicana desaparecida y luego hallada muerta.

  • Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir
    Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir
    /Foto: redes sociales /IA
    Internacional

    Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir: "No te quiero meter miedo"

    Un nuevo audio presentado en una serie documental muestra las últimas palabras de Debanhi Escobar antes de desaparecer en Escobedo, Nuevo León, en 2022. Es escalofriante.

  • Protesta por joven desaparecida en norte de M�xico.
    Debanhi Escobar
    JULIO CESAR AGUILAR/AFP
    Judiciales

    Tercera autopsia a cuerpo de Debanhi Escobar reveló impactantes detalles de su muerte

    Los resultados contradicen lo dicho por Fiscalía, que determinó que Debanhi había muerto por una "contusión profunda de cráneo".

  • caso-debanhi-escobar-joven-desaparecida.jpg
    Hallan el cuerpo de la joven Debanhi
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Cuerpo de Debanhi Escobar será desenterrado para realizarle una tercera autopsia

    El Gobierno de México ha prometido aclarar la aún misteriosa muerte de la joven.

  • Debanhi Escobar
    Debanhi Escobar
    FOTO: Instagram Debanhi Escobar
    Noticias

    Reveladora autopsia a Debanhi Escobar: fue abusada y ahogada

    Este segundo informe, solicitado por la familia, señala que la joven murió antes de llegar a la cisterna del motel.

  • Debanhi Escobar
    Debanhi Escobar
    FOTO: Instagram Debanhi Escobar
    Judiciales

    Misterioso mensaje de Debanhi Escobar sale a la luz: “mis papás merecen la verdad”

    El caso por la extraña desaparición y muerte de la joven continúa revelando detalles de sus últimos minutos con vida.

  • WhatsApp Image 2022-05-09 at 5.48.25 PM (1).jpeg
    Mhoni Vidente
    /Foto: Instagram @mhoni1
    Virales

    "La ahogaron": revelaciones de famosa vidente sobre el supuesto motivo de la muerte de Debanhi

    La astróloga además habló de un conflicto entre amigas por una relación sentimental con otra chica.

  • Debanhi Escobar
    Debanhi Escobar
    FOTO: Instagram Debanhi Escobar
    Noticias

    Padre de Debanhi Escobar envía desgarrador mensaje a amigas de su hija: "Que tengan una vida larga"

    El señor Mario Escobar ha estado muy pendiente de toda la investigación.

  • Debanhi Escobar
    Debanhi Escobar
    FOTO: Instagram Debanhi Escobar
    Noticias

    Caso Debanhi Escobar: Indagan sobre carro que aparece en videos del motel en el que murió la joven

    La Fiscalía de México estudia detenidamente las nuevas pruebas en el caso.

  • caso-debanhi-escobar-joven-desaparecida.jpg
    Hallan el cuerpo de la joven Debanhi
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Revelan imágenes con los últimos minutos de vida de Debanhi Escobar

    Al parecer la joven iba a ser víctima de un ataque sexual.

  • caso-debanhi-escobar-joven-desaparecida.jpg
    Hallan el cuerpo de la joven Debanhi
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Las incógnitas en el caso de Debanhi Escobar, la joven mexicana hallada muerta

    Feministas y colectivos de familias con personas desaparecidas protestaron en las calles del país.

