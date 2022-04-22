La Kalle Debanhi Escobari
Debanhi Escobari
Joven mexicana desaparecida y luego hallada muerta.
Revelan último audio de Debanhi Escobar antes de morir: "No te quiero meter miedo"
Un nuevo audio presentado en una serie documental muestra las últimas palabras de Debanhi Escobar antes de desaparecer en Escobedo, Nuevo León, en 2022. Es escalofriante.
Tercera autopsia a cuerpo de Debanhi Escobar reveló impactantes detalles de su muerte
Los resultados contradicen lo dicho por Fiscalía, que determinó que Debanhi había muerto por una "contusión profunda de cráneo".
Cuerpo de Debanhi Escobar será desenterrado para realizarle una tercera autopsia
El Gobierno de México ha prometido aclarar la aún misteriosa muerte de la joven.
Reveladora autopsia a Debanhi Escobar: fue abusada y ahogada
Este segundo informe, solicitado por la familia, señala que la joven murió antes de llegar a la cisterna del motel.
Misterioso mensaje de Debanhi Escobar sale a la luz: “mis papás merecen la verdad”
El caso por la extraña desaparición y muerte de la joven continúa revelando detalles de sus últimos minutos con vida.
"La ahogaron": revelaciones de famosa vidente sobre el supuesto motivo de la muerte de Debanhi
La astróloga además habló de un conflicto entre amigas por una relación sentimental con otra chica.
Padre de Debanhi Escobar envía desgarrador mensaje a amigas de su hija: "Que tengan una vida larga"
El señor Mario Escobar ha estado muy pendiente de toda la investigación.
Caso Debanhi Escobar: Indagan sobre carro que aparece en videos del motel en el que murió la joven
La Fiscalía de México estudia detenidamente las nuevas pruebas en el caso.
Revelan imágenes con los últimos minutos de vida de Debanhi Escobar
Al parecer la joven iba a ser víctima de un ataque sexual.
Las incógnitas en el caso de Debanhi Escobar, la joven mexicana hallada muerta
Feministas y colectivos de familias con personas desaparecidas protestaron en las calles del país.