México y el mundo continúan en conmoción por la extraña desaparición y muerte de la joven Debanhi Escobar , de quien aún se desconoce cómo falleció y quien o quienes serían los responsables del crimen.

Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, han salido a la luz varios detalles que han permitido reconstruir el paso a paso de la joven durante la noche y madrugada de su desaparición, así como los últimos minutos en que fue vista con vida.

En medio de estos hallazgos los investigadores han logrado conocer algunos detalles entregados por un hombre identificado como David Cuéllar, quien es el taxista que recogió a Debanhi Escobar cuando salió de la fiesta en la que se separó de su grupo de amigas tras una aparente discusión.

El hombre, quien además ha sido señalado de acosar a la víctima, entregó inicialmente una fotografía que fue la que se difundió en redes sociales con su búsqueda.

En la imagen, que fue tomada por el taxista luego de que Debanhi se bajó de su carro a mitad de camino, aparece la joven de lado y cruzada de brazos sobre la vía. Días después de ser hallada sin vida se conocieron otras imágenes de la joven en el motel donde apareció su cuerpo.

Ahora, tras varias semanas de indagaciones, se conocieron más detalles entregados por el taxista David Cuéllar y que hablan de los momentos en que Debanhi Escobar estuvo en su carro; además, reveló un audio que es el último registro de voz que se tiene de la joven.

Pues, según la versión que salió a la luz hace pocos días, el conductor y la joven tuvieron un cruce de conversaciones de las que el hombre asegura que fueron confusas ya que Debanhi “no tenía una plática concisa”.

Ese audio, que reposa en poder de las autoridades, registra la voz de la joven mexicana quien expresa: "Mis papás merecen la verdad”.

Sobre este audio David Cuéllar se pronunció en entrevista con el canal Tv Azteca y explicó que lo grabó poco antes de que Debanhi descendiera del vehículo.

Contó que esa madrugada del 9 de abril la mujer supuestamente “no estaba en sus cinco sentidos” y que él intentó ayudarla, pero que “la chava no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”.

El conductor aseguró en la entrevista que decidió grabar el audio en el que luego de que ella expresa: “Mis papás merecen la verdad", él le pregunta: "¿Cuál verdad?", a lo que ella responde repitiendo: “Mis papás merecen la verdad”.

Finalmente el taxista aseguró que no pudo saber a qué se refería la joven y ahora el audio hace parte de la investigación con la que autoridades esperan esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Debanhi Escobar.