En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DELICADA SITUACIÓN DE JORGE BARÓN
BLESSD AYUDA A UN NIÑO EN PLENO SHOW
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Renta Ciudadana 2025: verificaciones de Prosperidad Social para otorgar o quitar subsidio

Renta Ciudadana 2025: verificaciones de Prosperidad Social para otorgar o quitar subsidio

Prosperidad Social intensifica el control de compromisos y la veracidad de datos para asegurar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.

Renta Ciudadana 2025: las dos verificaciones que hace Prosperidad Social
Renta Ciudadana 2025: las dos verificaciones que hace Prosperidad Social
Foto:Getty Images y Prosperidad Social
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: agosto 20, 2025 02:24 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad