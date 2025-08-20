Renta Ciudadana 2025: verificaciones de Prosperidad Social para otorgar o quitar subsidio

El Programa Renta Ciudadana, una iniciativa clave del Gobierno para apoyar a los hogares más vulnerables de Colombia mediante transferencias monetarias, se puso en marcha un riguroso sistema de verificación para garantizar la permanencia de sus beneficiarios.

Puedes leer: Banco Agrario está consignando dinero; son más de $200 mil y solo hay dos requisitos

Prosperidad Social, la entidad encargada, estableció dos pilares fundamentales de control que determinan la continuidad del subsidio: el cumplimiento de las corresponsabilidades y la actualización constante de la información de los hogares.



Verificaciones que hace Prosperidad social para entregar Renta Ciudadana 2025

1. El cumplimiento de las corresponsabilidades:

Desde agosto de 2025, Prosperidad Social inició un proceso exhaustivo para verificar que los hogares beneficiarios cumplan con las obligaciones estipuladas en el acta de compromiso que firman al ingresar al programa.

Estas responsabilidades son la piedra angular para seguir recibiendo las transferencias monetarias y buscan fomentar la autogestión y el desarrollo de capacidades en los hogares.

La verificación de estas corresponsabilidades se articula en ciclos a lo largo del año. Específicamente, en los ciclos 2, 4 y 6, catalogados como "condicionados", los hogares tienen la obligación de demostrar que han cumplido con las exigencias establecidas.

Arrancan pagos de agosto de Renta Ciudadana y Devolución del IVA; esta es la fecha clave Foto: Creada con Labs.google y Prosperidad social

Publicidad

Si un hogar no acredita este cumplimiento, la transferencia correspondiente a ese ciclo no será liquidada. En los ciclos 1, 3 y 5, la entidad se enfoca en el seguimiento de aquellos hogares que no superaron la verificación anterior.

Las corresponsabilidades se dividen en dos ámbitos principales:

Publicidad

Salud: Es primordial que los niños y niñas menores de 6 años cuenten con su esquema de vacunación completo y reciban al menos dos atenciones médicas anuales. Asimismo, las personas con discapacidad que requieran cuidador deben acceder a dos controles de salud cada año. Todos los miembros del hogar deben estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) oficial y mantener su información de afiliación actualizada.

Es primordial que los niños y niñas menores de 6 años cuenten con su esquema de vacunación completo y reciban al menos dos atenciones médicas anuales. Asimismo, las personas con discapacidad que requieran cuidador deben acceder a dos controles de salud cada año. Todos los miembros del hogar deben estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) oficial y mantener su información de afiliación actualizada. Educación y participación comunitaria: Los beneficiarios deben garantizar la matrícula y la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a sus clases. Además, se exige la participación en actividades promovidas por la administración municipal, como jornadas de salud o limpieza, y la asistencia a los encuentros comunitarios organizados por Prosperidad Social.

El no cumplimiento de estas corresponsabilidades resultará directamente en la no liquidación de la transferencia para el ciclo correspondiente.

2. Veracidad y actualización de la información:

Más allá de las corresponsabilidades en salud y educación, un requisito fundamental para la permanencia en el programa Renta Ciudadana es la actualización y veracidad de la información del hogar.

Los beneficiarios deben mantener sus datos actualizados en la ficha Sisbén IV o el instrumento equivalente ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Puedes leer: LINK Banco Agrario para consultar pagos de Devolución de IVA 2025; inició el tercer ciclo

Cualquier cambio en la información de contacto, como números de celular o correos electrónicos, debe ser reportado a la oficina municipal correspondiente si no es posible actualizarlo a través de la encuesta Sisbén IV.

Publicidad

Es crucial también notificar el fallecimiento de cualquier miembro del hogar.

Prosperidad Social realiza un cruce de la información proporcionada por los beneficiarios con la de diversas entidades, incluyendo EPS, establecimientos educativos, el Sisbén y otras instituciones regionales y municipales.

Publicidad

La exactitud y la actualización de estos datos son una condición indispensable para mantener la condición de beneficiario activo en el programa.

Este monitoreo constante y estas exigencias no son meros trámites administrativos. Su propósito es asegurar que los recursos de las transferencias monetarias contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones de vida de los hogares beneficiarios, promoviendo el uso adecuado de los fondos, la participación activa en las actividades comunitarias y la transparencia en la información.

Para aclarar dudas sobre estos procesos de verificación o cualquier aspecto del programa, la ciudadanía puede comunicarse directamente con Prosperidad Social a través de su sitio web (www.prosperidadsocial.gov.co).