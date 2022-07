Tercera autopsia a cuerpo de Debanhi Escobar reveló impactantes detalles de su muerte

Una asfixia por sofocación fue la causa de la muerte de la joven mexicana Debanhi Escobar, de 18 años, hallada muerta en abril en un motel del norteño estado de Nuevo León, informaron las autoridades forenses.

"Se tienen los elementos necesarios, suficientes para establecer que la causa de muerte de Debanhi Escobar se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios", dijo en conferencia el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Felipe Edmundo Takahashi.

Además, dijo que el intervalo postmortem que se estableció con base en "los hallazgos y los signos cadavéricos es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima".

También dijo que "no se encontró ningún tipo de evidencia, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual y se descarta una asfixia por sumersión".

Con estos resultados se vinieron abajo los resultados de la primera necropsia realizada por la Fiscalía de Nuevo León que determinó que Debanhi había muerto por una "contusión profunda de cráneo".

El objetivo de exhumar el cuerpo fue realizar una nueva necropsia, la tercera, para cotejar los dictámenes forenses, uno de la Fiscalía estatal y otro independiente que solicitaron los familiares de Debanhi y que han diferido sobre la causa de la muerte de la joven.

"A mí, independientemente de que encuentre la verdad el Gobierno federal, el Gobierno estatal o la Fiscalía, lo que queremos es la verdad", dijo a medios el 1 de julio el padre de la joven, Mario Escobar, cuando exhumaron los restos de su hija.

Además, expuso que confiaba en que el nuevo dictamen forense arrojaría la verdadera causa de muerte de Debanhi, ya que la familia no está de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía estatal.

El Gobierno de México ha prometido aclarar la misteriosa muerte de Debanhi, cuyo cuerpo apareció el 21 de abril en una cisterna de un motel de Nuevo León tras haber desaparecido el 9 de abril.

La muerte de la joven causó revuelo internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en la carretera por un taxista que supuestamente la acosó, y por las presuntas fallas de la Fiscalía de Nuevo León, que primero indagó el caso como accidente.

En México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día entre homicidios dolosos y feminicidios, asesinatos clasificados por razón de género