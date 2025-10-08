Publicidad

Bebé de 7 meses pierde la vida al caer de un segundo piso de un centro comercial

Bebé de 7 meses pierde la vida al caer de un segundo piso de un centro comercial

Varias cámaras de seguridad del reconocido centro comercial captaron el momento del suceso, ¿cómo cayó la bebé?

Tragedia en Lima: bebé de 7 meses muere tras caer en centro comercial
/Foto: redes sociales / centro comercial (referencia/IA)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de oct, 2025