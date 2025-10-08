Bebé de 7 meses pierde la vida al caer de un segundo piso de un centro comercial

Una tragedia sacudió Lima, Perú, el pasado domingo 5 de octubre, cuando una bebé de solo siete meses murió tras caer desde el segundo piso del centro comercial Real Plaza Centro Cívico. El incidente ocurrió mientras la menor estaba acompañada por sus padres.

El personal de seguridad del centro comercial actuó de inmediato y auxiliaron a la bebé, trasladándola a una clínica cercana. Lamentablemente, falleció mientras era atendida. Las circunstancias exactas de la caída aún no han sido aclaradas. Testigos en el lugar quedaron impactados ante la escena y rápidamente se inició la atención de emergencia.

Las autoridades locales, a través de la comisaría de Alfonso Ugarte, comenzaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente. Varias cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento del suceso, y estas grabaciones serán clave para esclarecer lo sucedido.



Hasta el momento, ni la administración del centro comercial ni otras autoridades han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, en redes sociales ya se ha generado un debate sobre la seguridad en espacios públicos y las medidas que los centros comerciales deberían implementar para prevenir accidentes, especialmente con niños pequeños.

Recomendaciones de seguridad en centros comerciales

Los especialistas y autoridades en seguridad enfatizan la importancia de mantener a los bebés siempre en brazos o en portabebés seguros. Nunca deben colocarse sobre barandas, mesas u otras superficies elevadas donde puedan perder equilibrio o caerse.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad en lugares concurridos y garantizar la protección de los visitantes más pequeños. Padres y cuidadores deben estar atentos y evitar distracciones que puedan derivar en accidentes graves.