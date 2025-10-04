Trabajador pierde la vida tras caer al vacío en reconocido centro comercial; quedó en video

En São Paulo, Brasil, un accidente laboral estremeció a los visitantes de un centro comercial tras la caída de un trabajador que realizaba labores de mantenimiento en lo alto de la estructura. El caso se registró en el Centro Empresarial del Acero (CEA) y rápidamente fue replicado en redes sociales, donde circularon impactantes imágenes grabadas por quienes presenciaron el momento.

El hecho sucedió el lunes 29 de septiembre, cuando el hombre, de 48 años, cuya identidad no fue revelada, se encontraba trabajando en la cúpula del inmueble, a unos 30 metros de altura. Su tarea consistía en instalar una película plástica en los cristales del techo del edificio, que cuenta con más de diez pisos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de São Paulo, el accidente fue provocado por una falla en la estructura. Uno de los cristales cedió, lo que dejó al trabajador suspendido en el aire. Pese a que contaba con un arnés de seguridad, la tensión de la caída hizo que una de las líneas comenzara a ceder mientras luchaba por sostenerse.



Durante aproximadamente 20 minutos, decenas de personas observaron con angustia cómo el trabajador permanecía suspendido, sin que fuera posible rescatarlo a tiempo. Testigos grabaron el momento desde diferentes ángulos, y los videos se difundieron rápidamente en plataformas digitales.

La tensión llegó a su punto máximo cuando el arnés finalmente no resistió y el hombre cayó desde unos 20 metros de altura. El impacto ocurrió en la zona de recepción del edificio, donde murió de manera inmediata.

La muerte del trabajador quedó registrada en video

Tras el accidente, las autoridades locales procedieron a evacuar el área para garantizar la seguridad de los visitantes y empleados. El Centro Empresarial del Acero suspendió temporalmente sus actividades mientras se realizan las investigaciones correspondientes sobre las condiciones del techo y las medidas de seguridad utilizadas durante las labores de mantenimiento.

El caso despertó gran atención en Brasil, no solo por lo impactante de las imágenes, sino también por la forma en que se produjo el accidente frente a un numeroso grupo de personas. Los videos, que se viralizaron en cuestión de horas, generaron miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron conmoción ante la gravedad de lo ocurrido.

Las autoridades brasileñas no entregaron detalles sobre el nombre del trabajador, pero confirmaron que tenía 48 años y formaba parte del equipo encargado de las instalaciones en el centro comercial. Al mismo tiempo, se informó que se revisarán los protocolos de seguridad para evitar que un hecho similar vuelva a presentarse en el complejo.

🚨 Las imágenes que circulan pueden ser sensibles; no muestran la muerte del trabajador, pero se recomienda verlas bajo tu propia responsabilidad.

Tragedia no centro empresarial do aço

Um grave acidente foi registrado no predio do CEA, na conceiçao. Um funcionario responsavel pela limpeza de vidros estava posicionado do lado externo quando o vidro se rompeu e ele ficou pindurado pela corda no interior do predio pic.twitter.com/K1Js3juuQ1 — 🇧🇷🇧🇷 Bodão o Bruto ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@bodaobruto) October 1, 2025