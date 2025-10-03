Video: mujer que dormía en su sala fue sorprendida por un enorme animal

Verdaderos momentos de tensión quedaron registrados en video el pasado 26 de septiembre, cuando una mujer fue sorprendida dentro de su vivienda por una pitón de gran tamaño que apareció de la nada en plena sala. La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo la serpiente se acercó hasta el sillón en el que la mujer descansaba, generando un ambiente de angustia para los usuarios que presenciaron el metraje.

El material audiovisual, cuya ubicación exacta no ha sido revelada, muestra al reptil deslizándose lentamente por la sala antes de posarse sobre las piernas de la mujer. Ella, en un aparente sueño profundo, apenas reacciona con un movimiento de sus extremidades como si intentara apartar algo que le incomodaba, sin tener idea de que se trataba de una pitón.

Puedes leer: Cámaras de seguridad captaron el momento de explosión en termalesCámaras de seguridad captaron el momento de explosión en termales



Lo más sorprendente del video es el momento en que la mujer, todavía dormida, usa su mano para apartar lo que pensó que era una mascota o algún objeto cercano. Sin darse cuenta, estaba tocando directamente a la serpiente. La pitón, sin mostrar signos de agresión, continuó su recorrido tranquila por el lugar.

Puedes leer: Murciélago entró en la boca de una mujer y ahora debe una fortuna; insólita razón

La reacción de la mujer y lo que captaron las cámaras

Las imágenes demuestran que la mujer nunca llegó a despertarse en estado de alarma. A pesar de la tensión que genera ver a un reptil de ese tamaño en un espacio cerrado, ella siguió descansando en el sillón, mientras la pitón continuaba deslizándose hasta abandonar la sala por su propia cuenta.

Publicidad

El registro fue posible gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda, que captaron todo el recorrido del animal. Según se conoció, fue solo después de revisar los videos que la mujer y su familia entendieron lo que había sucedido durante la noche.

En el audiovisual se observa claramente cómo el reptil avanza con calma, sin ningún gesto que sugiriera un ataque. Sin embargo, el imponente tamaño y el simple hecho de estar dentro de la casa fueron más que suficientes para generar miles de reacciones en internet.

Publicidad