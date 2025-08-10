Nuevo testigo contradice al padre de Antonella y cuenta lo que vio sobre Silvana Torres

Tras el fallecimiento de Antonella, de dos años, ocurrida el pasado domingo 27 de julio en el barrio San Marcos, continúa el cruce de versiones sobre el papel que desempeñaba su padre en su vida.

Magola Valencia, vecina del sector y amiga de Silvana Torres, madre y principal señalada en el caso, aseguró en el pódcast Más allá del silencio que el hombre no era un padre presente.

“Él nunca llevó a Antonella a un parque, ni estuvo presente realmente. Él daba dinero, pero no hacía parte activa de la vida de la niña ni de Silvana. Esa versión que dio el papá de la niña no es cierta”, afirmó, en respuesta a lo dicho por él, cuando señaló que el hecho habría sido “un acto de venganza por parte de Silvana Torres”.

Así se enteró la testigo del crimen

Valencia relató que ese día se encontraba en otro sector de Manizales cuando recibió una llamada de la hermana de Torres. Una vecina le comentó que la Policía estaba en el bloque y que algo grave había ocurrido, por lo que decidió regresar de inmediato.

Publicidad

“La hermana de Silvana me llamó y me preguntó si estaba en el apartamento para subir, cuando una vecina me contó lo que había pasado, que estaba la Policía y que era en este bloque yo me preocupé y tomé un taxi, llegué y al llegar solo se oían gritos”, dijo.

Publicidad

Al llegar, presenció cómo varios vecinos intentaban agredir a Torres, mientras las autoridades evacuaban a la menor hacia una ambulancia.

“A Silvana le tocó hacerse la inconsciente para evitar ser atacada por la comunidad y la sacaron del lugar. La niña la sacaron de primera del apartamento, parecía una muñeca de trapo y la subieron a la ambulancia”, recordó.

La testigo también contó que subió de inmediato a buscar a su nieta, amiga de la sobrina de Torres, quien le narró lo que habría ocurrido antes del hecho. Según los testimonios recogidos, algunos residentes entraron al apartamento tras oír los gritos y encontraron a Antonella con múltiples heridas y a Torres con una lesión.

Video relacionado que te puede interesar: Papá de Antonella revela por qué Silvana Torres acabó con su hijita, ¿venganza pasional?