Las heridas encontradas en Antonella: una fue letal y bastó para acabar con su vida

La ciudad de Manizales sigue sin reponerse del caso que tiene consternados a vecinos y autoridades. Antonella Torres López, de tan solo 2 años y 11 meses, murió el pasado fin de semana luego de ser atacada al interior del apartamento donde vivía con su mamá, en el quinto piso de la torre 10 del barrio San Sebastián, comuna Ciudadela del Norte.

El caso se conoció por llamadas de emergencia hechas por varios vecinos, quienes escucharon gritos angustiantes y el llanto desesperado de la niña. Cuando los socorristas entraron al lugar, encontraron a la pequeña gravemente herida y a su madre con lesiones en el cuello. De inmediato trasladaron a ambas a diferentes centros médicos, pero Antonella no sobrevivió.

Publicidad

Durante la audiencia de legalización de captura de Silvana Torres, de 19 años, salieron a la luz detalles que estremecieron aún más. Según los registros médicos y las declaraciones de la misma joven en una clínica de salud mental, la tragedia habría comenzado con un momento de rabia incontrolable.

Mujer le quita la vida a su hijita en Manizales /Foto: redes sociales

Publicidad

Lo que dijo Silvana sobre cómo le quitó la vida

Todo apunta a que Silvana, en medio de un estallido emocional, se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y luego agredió a su hija. Así lo habría contado ella misma al personal médico de la clínica San Juan de Dios, ubicada en el barrio Palermo. Según el informe clínico, la joven reconoció que después de atacar a la menor quiso acabar también con su vida, razón por la que se autolesionó en el cuello.

Pese a lo impactante de esa confesión, los médicos de la clínica Ospedale, a donde fue trasladada luego de ser encontrada herida, confirmaron que las lesiones que se hizo no fueron graves. Todo quedó registrado en el parte oficial entregado por el centro asistencial.

Sobre las heridas que recibió la menor, se supo que una de ellas fue tan profunda que resultó letal; habría sido a la altura del cuello. Esa sola lesión bastó para que Antonella entrara en paro cardiorrespiratorio. En el SES Hospital Universitario de Caldas intentaron todo para salvarla. Se le practicaron maniobras de reanimación avanzada, incluso una toracotomía —procedimiento quirúrgico extremo— pero no fue posible revertir su estado crítico. La pequeña falleció en urgencias.

"Inmediatamente, se dispuso la sala de shock para recibirla, ingresando al hospital sobre las 11:40 a. m. en paro cardiorrespiratorio", dice el comunicado conocido por el diario local La Patria.

Vecinos y allegados no salen del asombro. Algunos aseguran haber notado comportamientos extraños en la joven madre en días anteriores, aunque no imaginaron que algo así pudiera pasar. La familia paterna de la menor, por su parte, pidió respeto por la memoria de Antonella y solicitó no difundir imágenes ni videos del momento en que fue sacada de su vivienda.

Silvana había tenido a su hija cuando tenía apenas 17 años. El próximo mes, Antonella cumpliría 3. La joven ahora enfrenta un proceso judicial por homicidio agravado, un cargo que podría llevarla a enfrentar una condena de entre 33 y hasta 50 años de prisión, dependiendo del fallo que emita un juez.