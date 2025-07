Avanza el caso por el triste fallecimiento de la pequeña Antonella López Torres, de 2 añitos, a manos de su propia mamá, Silvana Torres, de 22 años, en hechos que aún son materia de investigación.

El caso se presentó el sábado 26 de junio dentro de un apartamento ubicado en el quinto piso de la torre 26 de un conjunto residencial en el barrio San Sebastián, hasta donde llegaron policías y personal de rescate luego de recibir llamadas de emergencia sobre gritos desesperados que provenían de la vivienda.

La escena que encontraron fue dolorosa: una bebé de 2 años con delicadas lesiones en el cuello y su mamá de 22 también con algunas cortadas; pero lo más doloroso del caso es que la señalada autora de las agresiones es Silvana Torres, la mamá de la menor de edad y quien luego de agredir a la niña intentó autolesionarse.

La mujer y su niña fueron trasladadas de emergencia pero lastimosamente la pequeña Antonella no resistió y perdió la vida antes de ser atendida en el centro de salud al que fue llevada; por su parte la mujer fue valorada por médicos en el Hospital de Caldas donde los profesionales determinaron que las lesiones que se causó no son de gravedad.



Silvana Torres confesó que acabó con su hija en Manizales: "Me enceguecí"

Es por esto que luego de que se corroborara que Silvana estaba fuera de peligro las autoridades la presentaron ante un juez de garantías quien legalizó su captura y le dio a conocer los delitos por los que se le inculpa, los cuales la mujer no aceptó y se declaró inocente. Sin embargo se conoció que hubo una presunta confesión previa.

Pues pese a que la mujer no aceptó cargos y se declaró inocente de acabar con la vida de su propia hija, en medio de la audiencia se conoció que la joven previamente habría reconocido haber ocasionado la muerte de su hijita, argumentando que tenía "muchas cosas en la cabeza" y expresando que "ella no tenía la culpa".

Se trata de un informe médico que habrían hecho los profesionales en la clínica de salud mental, San Juan de Dios, quienes habrían realizado una valoración a Silvana Torres y en esta ella presuntamente habló de los hechos.

Publicidad

Se dice que los especialistas tuvieron una charla con la mujer quien habría reconocido ser la autora de la agresión a su propia hija y además habría argumentado que el acto lo cometió al estar "enceguecida por la ira" en medio de una situación que se habría presentado.

"Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina... le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir", fueron algunas de las palabras que se dice que expresó la mujer.

Publicidad

En la misma charla la mujer habría hecho la confesión pero además habría revelado detalles de su actuar en el que, presuntamente, reconoció cómo actuó y tomó la decisión de reaccionar en contra de hija de 2 años, Antonella López.

Silvana Torres asimismo habría narrado que luego de presentar un episodio de ira se dirigió hacia la cocina del apartamento con la intención de buscar un cuchillo.

El relato indicaría que una vez la mujer tomó el arma blanca se dirigió hacia su pequeña hija de 2 años y sin mediar más palabra le causó el daño que le costó la vida.

Este dictamen que contendría el diálogo de la mujer con los especialistas que la atendieron estaría siendo analizado en el proceso ya que la mujer posteriormente se declaró inocente y no aceptó los cargos que se le imputan.