La publicación en Instagram de Silvana Torres antes del hecho: "Mejor asumo la culpa"

Las autoridades de Manizales investigan un hecho que sacudió a toda la ciudad este fin de semana. Una menor de apenas dos años y once meses perdió la vida luego de sufrir una agresión dentro de su propio hogar, en un conjunto residencial del barrio San Sebastián, al norte de la capital caldense.

El suceso ocurrió en la torre 10 del complejo. Vecinos del sector dieron aviso a la Policía luego de escuchar ruidos extraños, gritos y el llanto desesperado de la pequeña. Cuando los organismos de socorro ingresaron al apartamento, se encontraron con una escena alarmante: la niña estaba gravemente herida y su madre también presentaba lesiones.

La menor fue identificada como Antonella Torres López. En estado crítico, fue llevada de inmediato al SES Hospital Universitario de Caldas. Allí, el equipo médico trató de reanimarla con maniobras avanzadas. Se le practicaron accesos intraóseos y una toracotomía de urgencia, un procedimiento extremo que implica abrir el tórax para masajear el corazón de forma directa. A pesar de todos los esfuerzos, la niña falleció minutos después de su ingreso.

Por su parte, la madre de la menor, Silvana Torres, de 19 años, permanece bajo custodia. Las autoridades señalaron que ella sería la principal implicada en el ataque. En la audiencia de legalización de captura, se conoció que habría confesado lo ocurrido durante una evaluación psiquiátrica en una clínica del barrio Palermo, donde fue atendida tras el hecho.

La joven madre habría tenido a su hija cuando aún era menor de edad. En redes sociales, su presencia era muy limitada, aunque en ocasiones compartía videos relacionados con la maternidad, su estado de ánimo y sentimientos de agobio. En TikTok aparecían mensajes breves, donde se notaban signos de cansancio emocional y cierta frustración frente a las exigencias de su día a día.

Las autoridades intentan ahora determinar si había señales previas que se pasaron por alto. La Fiscalía y la Policía analizan el historial clínico de Silvana y si existieron reportes de violencia doméstica. La mujer fue formalmente imputada por homicidio agravado, delito que en Colombia contempla una condena que puede alcanzar los 50 años de cárcel.

Silvana Torres, mujer señalada de acabar con al vida de su hija en Manizales / FOTO: Compuesta - Captura de video y Facebook

Las fotos que dejó Silvana en Instagram: entre la normalidad y el hermetismo

Una de las aristas más comentadas del caso ha sido el contenido que Silvana publicaba en sus redes sociales, especialmente en Instagram. A simple vista, su perfil mostraba una joven común, tranquila, sonriente y con fotos esporádicas de momentos cotidianos. Algunos usuarios comentaron que, a pesar de ser madre, nunca subió imágenes con su hija. Para muchos, eso fue señal de desapego. Sin embargo, otros apuntan a un comportamiento más reservado.

Silvana no era constante en redes. Subía una publicación cada mes, a veces incluso una al año, y muchas de sus historias estaban archivadas o limitadas al círculo cercano. Aunque algunos juzgaron su silencio en redes como frialdad, personas que la conocieron aseguran que prefería mantenerse al margen del ojo público. Una de las publicaciones que más ha llamado la atención es una frase que compartió antes de ser madre: “Mejor asumo la culpa y no las ganas”. Muchos la interpretaron como una muestra de rebeldía o deseos de vivir su juventud sin restricciones, pero esa publicación no tiene relación directa con los hechos recientes. Era solo una más entre varias frases que usaba para expresarse en redes, sin mayor trascendencia.