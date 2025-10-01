Hombre fue encontrado por su esposa e hija en la casa de su amante; ella estaba en 'cuero'

El Carnaval de Barranquilla suele estar rodeado de música, disfraces, tradición y alegría, pero en esta ocasión un hecho totalmente ajeno a la festividad se convirtió en tema de conversación en redes sociales: una infidelidad.

El protagonista del bochornoso episodio es Álvaro Ósman Torregrosa, conocido como Rey Momo vitalicio del Carnaval de la 44, quien fue sorprendido por su propia familia en una situación comprometedora. Aunque no se sabe la fecha exacta de las imágenes ni si corresponden a un hecho reciente, han vuelto a circular y se hicieron virales en redes sociales.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre habría sido encontrado en la casa familiar junto a una mujer que sería su amante. La escena no tardó en salirse de control, pues la esposa e hijas lo habrían sorprendido en el lugar, protagonizando un momento de tensión que terminó con la intervención de las autoridades.

En los videos que circulan en plataformas digitales se ve claramente la confusión y el reclamo de las familiares al ingresar al inmueble. Allí también aparece la mujer señalada como la tercera en discordia, generando aún más polémica entre quienes comentaban lo sucedido.

Vale aclarar que, aunque en redes sociales se asegura que el protagonista es el Rey Momo vitalicio del Carnaval de Barranquilla, no existe un pronunciamiento oficial que confirme los hechos por parte de las directivas de la festividad ni de las autoridades. Tampoco el propio Torregrosa ni sus familiares se han manifestado públicamente tras el incidente.

Por ahora, lo único confirmado es la existencia de los videos que circularon masivamente y que dejaron al descubierto una situación incómoda, con la Policía Nacional llegando hasta la vivienda para intervenir en medio de los gritos y reclamos.