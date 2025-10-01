Publicidad

Hombre fue encontrado por su esposa e hija en la casa de su amante; ella estaba en 'cuero'

Hombre fue encontrado por su esposa e hija en la casa de su amante; ella estaba en 'cuero'

Un video viral muestra al hombre sorprendido por su esposa e hijas en plena presunta infidelidad. La escena terminó con la presencia de la Policía.