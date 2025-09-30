Joven se enfrenta a vendedor sin manos y termina noqueado; hay video

Una escena peculiar se presentó en las calles de Río de Janeiro, donde un joven se enfrentó a puño con un vendedor ambulante sin manos. Lo peculiar de dicha situación, fue que el muchacho terminó noqueado en plena calle. El video del enfrentamiento recorrió el mundo y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

La pelea fue registrada por vecinos y curiosos, donde se puede ver al vendedor ambulante, quien a pesar de su discapacidad logró derribar a su contrincante. Mientras el joven quedó tendido en el suelo, noqueado por completo.

Durante el video se puede observar como luego de un breve intercambio de golpes, el vendedor ambulante, al que le faltaba un brazo, logró conectar un golpe certero, precisamente con el muñón en pleno rostro de su oponente, con este impacto termina desestabilizando a su contrincante.

¿Por qué se presentó esta pelea entre el joven y el vendedor ambulante?

Según información de varios medios de comunicación mencionan que entre los protagonistas tenían diferencias que existían desde hace mucho tiempo, lo que habría desencadenado la violenta discusión que terminó en golpes. Dicha confrontación escaló a tal punto que esto llamó la atención de las personas de áreas cercanas a este lugar.

Para los espectadores de este enfrentamiento, fue como cayó el joven tras el golpe de la persona sin manos, al punto que durante el video se escucha la reacción de los espectadores a la caída del muchacho.

Al ver esto, el vendedor ambulante simplemente recoge su gorra y se marcha del sitio, pero los asistentes no dudan en tomar la situación con gracia y otros llegan a asistir al joven que quedó en el piso.

Tras la viralización del video en redes sociales, muchos internautas se pronunciaron al respecto y dejaron comentarios como: “El famoso cortito al mentón, pero no pensé que era tan literal”, “le dio un codazo”, y otros incluso lo llaman “el manco legendario”, entre otros mensajes.

Por su parte, varios usuarios comenzaron a preguntar sobre la fecha original del video y su veracidad, mientras otros reflexionan sobre la capacidad de las personas con alguna discapacidad.

