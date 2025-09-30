Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Joven se enfrenta a vendedor sin manos y termina noqueado; hay video

Joven se enfrenta a vendedor sin manos y termina noqueado; hay video

En una insólita confrontación se enfrentó un joven con un vendedor ambulante sin brazos, situación se volvió viral en redes sociales.

Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de sept, 2025